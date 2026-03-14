Πιερρακάκης: Η Κρήτη συνδυάζει ισχυρή παραγωγική βάση, έντονη εξωστρέφεια και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης

Η Κρήτη συνδυάζει ισχυρή παραγωγική βάση, έντονη εξωστρέφεια και μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης. Αυτό αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτηση του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε φορά που βρίσκομαι στο νησί είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, γιατί συναντώ ανθρώπους δημιουργικούς, δυναμικούς και βαθιά δεμένους με τον τόπο τους, τονίζει ο ΥΠΕΘΟ.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε στο συνέδριο «Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection» που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Όπως τόνισε, το σύνολο των έργων που υλοποιούνται στο νησί φτάνει περίπου τα 4,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού αλλά και της συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός, στην επόμενη ημέρα της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Η έκταση, περίπου 2.000 στρεμμάτων, στην περιοχή της Νέα Αλικαρνασσού μπορεί να αποτελέσει, όπως ανέφερε, «έναν νέο σημαντικό αναπτυξιακό πόλο για την Κρήτη».

«Το παλιό αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο "μικρό Ελληνικό"», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή του μπορεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το ζητούμενο δεν είναι να αντιγραφεί το έργο του Ελληνικού ως προς τη διάρκεια των διαδικασιών. «Το Ελληνικό συνιστά μοντέλο. Δεν θα πρέπει να το μιμηθούμε στους χρόνους του. Θα πρέπει να το μιμηθούμε στην ποιότητα αυτού που θα δούμε στο τέλος», κατέληξε ο ΥΠΕΘΟ.

