Στα 5.400 δολάρια ανεβάζει τον πήχη για χρυσό η Goldman Sachs

Σε αναβάθμιση της πρόβλεψής της για τον χρυσό με upside 10,2% προχώρησε η Goldman Sachs. Οι λόγοι για την ανοδική αναθεώρηση.

Σε αναβάθμιση της πρόβλεψής της για τον χρυσό με upside 10,2% προχώρησε η Goldman Sachs την Πέμπτη, επικαλούμενη την δυναμική στροφή επενδυτών και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα σε πολύτιμα μέταλλα και ασφαλή καταφύγια, σε συνδυασμό με την ήδη ισχυρή ζήτηση και τις μαζικές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τα χρηματιστηριακά ETFs.

Η επενδυτική τράπεζα αύξησε την τιμή-στόχο της για τον χρυσό για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια προηγουμένως, με την προϋπόθεση ότι οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν αγοράσει χρυσό ως hedge έναντι των μακροοικονομικών κινδύνων θα διατηρήσουν και δεν θα ρευστοποιήσουν τις θέσεις τους μέχρι το τέλος του έτους σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο χρυσός εκτινάσσεται πάνω από 70% τους τελευταίους 12 μήνες, σπάζοντας διαδοχικά ρεκόρ σε ένα καυτό ράλι που συνεχίζεται και τις πρώτες εβδομάδες του 2026. Οι traders στρέφονται προς assets που θεωρούνται καταφύγια, καθώς η δυναμική της παγκόσμιας ισχύος μεταβάλλεται δραματικά και ο Ντόναλντ Τραμπ αναζωπυρώνει τις επιθέσεις του στην Fed, κλονίζοντας την πίστη στην ανεξαρτησία των θεσμών στις ΗΠΑ.

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες αναμένεται να φτάσουν κατά μέσο όρο τους 60 τόνους το μήνα το 2026, με τις νομισματικές αρχές στις αναδυόμενες αγορές «πιθανότατα να συνεχίσουν τη διαρθρωτική διαφοροποίηση των αποθεμάτων τους», ανέφεραν οι αναλυτές. Εν τω μεταξύ, οι συμμετοχές σε ETF της Δύσης έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από τις αρχές του 2025, ενώ η Goldman Sachs αναμένει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από Fed με μειώσεις επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης το 2026.

Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για τη νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στις μεγάλες οικονομίες μακροπρόθεσμα, ο χρυσός έχει ενισχυθεί από τη ζήτηση που συνδέεται με το λεγόμενο debasement trade, συμπεριλαμβανομένων των αγορών από οικογένειες κροίσων και των αγορών δικαιωμάτων προαίρεσης (call-option) από επενδυτές, συμπλήρωσε η τράπεζα.