Όταν ο πόλεμος συναντά τη λειψυδρία: Το νέο ρίσκο για Ευρώπη και Ελλάδα

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή φέρνουν στο προσκήνιο έναν κίνδυνο που μέχρι σήμερα περνούσε σχεδόν απαρατήρητος: την ασφάλεια των υδάτινων πόρων.

Η πρόσφατη επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης που εμπλέκει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ιράν και περιφερειακές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, επανέφερε στο προσκήνιο έναν κίνδυνο που μέχρι σήμερα παραμένει σχετικά αόρατος στη δημόσια συζήτηση: τη σύνδεση μεταξύ πολέμου, ενέργειας και ασφάλειας του νερού.

Οι στρατιωτικές αναλύσεις επικεντρώνονται συνήθως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αγωγούς φυσικού αερίου ή θαλάσσια περάσματα όπως τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, πίσω από τις ενεργειακές υποδομές υπάρχει ένα ακόμη κρίσιμο σύστημα που αποδεικνύεται εξίσου ευάλωτο σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης. Οι υποδομές παραγωγής και διαχείρισης νερού.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει μια λιγότερο ορατή αλλά εξίσου κρίσιμη πρόκληση. Σε έναν κόσμο όπου οι ενεργειακές κρίσεις, οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο, το νερό μετατρέπεται σταδιακά σε κρίσιμο παράγοντα οικονομικής και γεωπολιτικής σταθερότητας.

Η πίεση είναι ήδη εμφανής. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, η λειψυδρία επηρεάζει περίπου το 20% της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδόν το 30% του πληθυσμού κάθε χρόνο. Σε ορισμένες περιοχές της Νότιας Ευρώπης το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς έως και το 70% του πληθυσμού βιώνει εποχική έλλειψη νερού κατά τους θερινούς μήνες.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο το περιβάλλον. Σύμφωνα με αναλύσεις που επικαλείται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού μπορεί να θέσει σε κίνδυνο έως και το 15% της οικονομικής παραγωγής της ευρωζώνης, επηρεάζοντας κρίσιμους τομείς όπως η γεωργία, η βιομηχανία και η ενέργεια.

Η «υποβόσκουσα» σύγκρουση νερού – ενέργειας

Πίσω από τη λειψυδρία κρύβεται μια «σιωπηρή» αλλά ιδιαίτερα σημαντική σχέση: η αλληλεξάρτηση μεταξύ νερού και ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα νερού. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί χρειάζονται επαρκή αποθέματα σε ταμιευτήρες, ενώ οι θερμικοί και πυρηνικοί σταθμοί χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού για ψύξη. Όταν τα αποθέματα μειώνονται λόγω ξηρασίας, περιορίζεται και η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τις τιμές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή όμως ισχύει και το αντίστροφο: το νερό απαιτεί ενέργεια για την παραγωγή, τη μεταφορά και την επεξεργασία του. Η άντληση νερού από υδροφορείς, η μεταφορά του μέσω δικτύων, η επεξεργασία λυμάτων και η παραγωγή πόσιμου νερού απαιτούν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Σε πολλές περιπτώσεις, το ενεργειακό κόστος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους των συστημάτων ύδρευσης.

Η σχέση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη στις περιοχές που βασίζονται στην αφαλάτωση. Η παραγωγή πόσιμου νερού από θαλασσινό νερό απαιτεί περίπου 3 έως 5 kWh ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κυβικό μέτρο νερού που παράγεται, γεγονός που καθιστά τις αφαλατώσεις μία από τις πιο ενεργοβόρες τεχνολογίες διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Με άλλα λόγια, όσο αυξάνεται η ανάγκη για εξασφάλιση νερού, τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια. Η λειψυδρία δημιουργεί έτσι μια νέα εξίσωση ενεργειακής πολιτικής: περισσότερη ασφάλεια νερού σημαίνει συχνά και μεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση.

Η «αόρατη ευπάθεια» των αφαλατώσεων στη Μέση Ανατολή

Η πρόσφατη επίθεση σε εγκατάσταση αφαλάτωσης ανέδειξε ένα ακόμη λιγότερο συζητημένο πρόβλημα: την ευπάθεια των συστημάτων παραγωγής νερού σε περιόδους σύγκρουσης. Στη Μέση Ανατολή, το πόσιμο νερό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αφαλάτωση. Στη Σαουδική Αραβία περισσότερο από το 60% του πόσιμου νερού προέρχεται από μονάδες αφαλάτωσης, ενώ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το ποσοστό ξεπερνά το 80% και στο Κατάρ προσεγγίζει σχεδόν το σύνολο της υδροδότησης των μεγάλων πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι οι παράκτιες μονάδες αφαλάτωσης αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την καθημερινή λειτουργία ολόκληρων χωρών.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευπάθεια δεν βρίσκεται απαραίτητα στις ίδιες τις εγκαταστάσεις. Οι μονάδες αυτές εξαρτώνται από εκτεταμένα ενεργειακά δίκτυα: σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποσταθμούς και γραμμές μεταφοράς που συχνά βρίσκονται κοντά σε παράκτιες βιομηχανικές περιοχές.

Σε περίπτωση στρατιωτικών πληγμάτων, σαμποτάζ ή κυβερνοεπιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, η ηλεκτρική τροφοδοσία μπορεί να διακοπεί, οδηγώντας σε άμεση παύση της παραγωγής νερού.

Σε πολλές μεγάλες πόλεις του Περσικού Κόλπου τα στρατηγικά αποθέματα νερού επαρκούν μόνο για λίγες ημέρες, γεγονός που καθιστά την ενεργειακή ασφάλεια άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της ύδρευσης.

Με άλλα λόγια, μια ενεργειακή διαταραχή μπορεί να μετατραπεί πολύ γρήγορα σε κρίση νερού για εκατομμύρια ανθρώπους.

Το Ιράν και η βαθύτερη κρίση υδάτινων πόρων

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή συμπίπτει με μια ήδη βαθιά κρίση υδάτινων πόρων στην περιοχή. Το Ιράν θεωρείται από τις χώρες με τις σοβαρότερες πιέσεις στους υδροφορείς παγκοσμίως. Πάνω από το 70% των υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων έχει υπεραντληθεί, ενώ μεγάλα ποτάμια και λίμνες έχουν συρρικνωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Η λίμνη Ουρμία, κάποτε μία από τις μεγαλύτερες αλμυρές λίμνες στον κόσμο, έχει χάσει μεγάλο μέρος της επιφάνειάς της, ενώ σε πόλεις όπως το Ισφαχάν ο ποταμός Ζαγιάντεχ Ρουντ έχει σε πολλές περιόδους σχεδόν στεγνώσει.

Οι πιέσεις αυτές έχουν οδηγήσει σε κοινωνικές εντάσεις και διαμαρτυρίες για το νερό σε διάφορες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Το επενδυτικό κενό των δισεκατομμυρίων

Η μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό σύστημα διαχείρισης νερού απαιτεί τεράστιες επενδύσεις. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον εκσυγχρονισμό των υδροδοτικών υποδομών στην Ευρώπη απαιτούνται περίπου 78 δισ. ευρώ επενδύσεων κάθε χρόνο, ενώ υπάρχει επενδυτικό κενό περίπου 23 δισ. ευρώ ετησίως.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές μελέτες εκτιμούν ότι η συμμόρφωση με τις οδηγίες για το νερό και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μπορεί να απαιτήσει έως 255 δισ. ευρώ συνολικών επενδύσεων έως το 2030.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανακοίνωσε πρόγραμμα χρηματοδότησης 15 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027 για έργα που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα των υδάτινων πόρων.

Η πρόκληση της λειψυδρίας για την Ελλάδα μέσα σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον

Την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να διαμορφώσει μια πιο συνεκτική στρατηγική για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων, το διεθνές περιβάλλον γίνεται ολοένα πιο ασταθές. Η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και οι συγκρούσεις που εμπλέκουν το Ισραήλ, το Ιράν και άλλες περιφερειακές δυνάμεις επαναφέρουν στο προσκήνιο τα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και γεωπολιτικής σταθερότητας.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται συχνά αντιμέτωπες με δύσκολες επιλογές προτεραιοτήτων. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους, οι ανάγκες για επενδύσεις σε ενεργειακές και υδροδοτικές υποδομές αλλά και η αύξηση των αμυντικών δαπανών μεταβάλλουν τη δημοσιονομική εξίσωση για πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόκληση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη για τις χώρες της Μεσογείου. Η περιοχή θεωρείται μία από τις πλέον ευάλωτες παγκοσμίως στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των υδάτινων πόρων. Στην Ελλάδα, η πρόκληση γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στα νησιά, όπου η ζήτηση νερού αυξάνεται δραματικά τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, την ώρα που οι διαθέσιμοι υδροφορείς είναι περιορισμένοι και συχνά επιβαρυμένοι από την υπεράντληση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η διασφάλιση επαρκών υδάτινων πόρων μετατρέπεται σε βασικό ζήτημα υποδομών και σχεδιασμού πολιτικής, οδηγώντας τη χώρα σε μεγαλύτερη αξιοποίηση λύσεων όπως η αφαλάτωση, η επαναχρησιμοποίηση νερού και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη 151 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε περισσότερα από 40 νησιά της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 320 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν εγκριθεί και 42 επιπλέον έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 75 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα με τις δημόσιες επενδύσεις, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υδροδοτικών υποδομών διαδραματίζουν και τα επενδυτικά προγράμματα των εταιρειών ύδρευσης. Η ΕΥΔΑΠ, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης νερού στην Ελλάδα, υλοποιεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού δικτύων και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση των απωλειών νερού, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των υποδομών και την προσαρμογή του υδροδοτικού συστήματος στις αυξανόμενες πιέσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή και η αυξημένη ζήτηση.