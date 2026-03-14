Θεοδωρικάκος: Αδελφικές οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας- Το διμερές εμπόριο είναι στα 5,4 δισ. ευρώ

Στο συνέδριο του BHCCI στη Θεσσαλονίκη παραβρέθηκε ο υπ. Ανάπτυξης.

Τη στρατηγική σημασία της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας και Βουλγαρίας, αλλά και τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως κόμβου επενδύσεων, ενέργειας και εμπορίου ανέδειξε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο διεθνές συνέδριο «Circular Ports for Global Trade: Green Infrastructure and Smart Connectivity», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (BHCCI) σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Βουλγαρίας (BCCI) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), φέρνοντας μαζί στην αίθουσα της εκδήλωσης δύο πρώην πρωθυπουργούς της Βουλγαρίας, υπουργούς από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, στελέχη λιμένων της περιοχής Αιγαίου - Μαύρης Θάλασσας, εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων, τραπεζών και εταιρειών logistics.

Στην έναρξη της τοποθέτησής του ο υπουργός Ανάπτυξης ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την πρόσκληση, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών. «Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να μιλήσω σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της Μακεδονίας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η ελληνική κυβέρνηση στις διμερείς σχέσεις.

«Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία δεν είναι απλώς φιλικές, αλλά αδελφικές», είπε ο υπουργός και σημείωσε: «Οι πατρίδες μας έχουν κοινά συμφέροντα, κοινά οράματα και κοινές αξίες, καθώς είμαστε πραγματικοί σύμμαχοι, μέλη της ΕΕ σε μια περιοχή με πολλές προκλήσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος πρόσθεσε ότι η ενίσχυση των δεσμών με τα κράτη των Βαλκανίων αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης. Υπενθύμισε, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία για την αεράμυνα και την αεροπορική κάλυψη που παρέχει η Ελλάδα στη Βουλγαρία αυτή την εποχή, με αφορμή την ταραγμένη διεθνή συγκυρία, και υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δημιουργούν νέες προοπτικές για τις οικονομικές σχέσεις, ιδιαίτερα μετά την πλήρη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Βουλγαρίας.

«Η πλήρης ευρωπαϊκή ενσωμάτωση της Βουλγαρίας, η ένταξη στη ζώνη Σένγκεν και πλέον η πλήρης χρήση του ευρώ δίνουν νέα ώθηση στις οικονομικές μας σχέσεις και διευκολύνουν πολύ τις εμπορικές συναλλαγές», υπογράμμισε ο υπουργός.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Θεοδωρικάκος στα στοιχεία του διμερούς εμπορίου, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα μεγέθη που αποτυπώνουν τη δυναμική των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών.

«Το 2024 το διμερές εμπόριό μας έφτασε τα 5,4 δισ. ευρώ», σημείωσε, τονίζοντας ότι η Βουλγαρία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς εταίρους της Ελλάδας, τον τέταρτο εξαγωγικό εταίρο της χώρας μας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία ελληνικών και βουλγαρικών επιχειρήσεων στις δύο χώρες, καθώς «3.000 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ενεργά στη Βουλγαρία», όπως ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η επιχειρηματική συνεργασία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και για τις δύο οικονομίες. Παράλληλα, σημείωσε ότι εκατοντάδες βουλγαρικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι αυτές, μέσω των ελληνικών επιχειρήσεων, μπορούν να έχουν πρόσβαση, εάν υποβάλλουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, στα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ευχήθηκε στις βουλγαρικές εκλογές τον Απρίλιο, η Βουλγαρία να αποκτήσει μια «ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση», ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας δράσεις προς όφελος και των δύο λαών.

Ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε και τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα εμφανίζει σταθερή αναπτυξιακή πορεία.

«Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια με ρυθμούς σταθερά άνω του 2%, που είναι υψηλότεροι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η ανεργία έχει μειωθεί κατά 10 μονάδες και έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Θεοδωρικάκος εξήγησε ότι η βασική στρατηγική της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας.

«Προτεραιότητες μας είναι η βιομηχανία, η καινοτομία και η εξωστρέφεια», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο νέος αναπτυξιακός νόμος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς αυτούς, αλλά και στις παραμεθόριες περιοχές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πεδίο επενδύσεων. Όπως είπε, η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου γίνεται πλέον με πολύ ταχύτερες διαδικασίες.

«Οι αξιολογήσεις των επενδυτικών σχεδίων έγιναν μέσα σε 90 ημέρες», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Σε 90 ημέρες αξιολογήθηκαν εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια και προκρίθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια, που θα λάβουν 300 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις ή φοροαπαλλαγές», σημείωσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος προανήγγειλε επίσης την παρουσίαση του νέου σχεδιασμού για τον αναπτυξιακό νόμο τα επόμενα χρόνια.

«Τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε μαζί με τον πρωθυπουργό το πρόγραμμα για τα νέα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου για την περίοδο μέχρι το 2030», δήλωσε, τονίζοντας ότι στόχος είναι να υπάρχει σαφής προγραμματισμός για την αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο της Ελλάδας στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη.

«Η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα καθίσταται όλο και περισσότερο κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε, αναφερόμενος στις συμφωνίες ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου προς χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Μολδαβία και η Ουκρανία.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στρατηγική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύει και τη βιομηχανική βάση της χώρας και πρόσθεσε:

«Στόχος μας είναι η ναυπηγική βιομηχανία της Ελλάδας να γίνει ξανά πάρα πολύ ισχυρή».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Ανάπτυξης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή σε συνεργασία και με άλλα κράτη των Βαλκανίων εντός της ΕΕ.

«Η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία στην ενέργεια, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στον αγροτικό τομέα και στον τουρισμό μπορεί να οδηγήσει και τις δύο χώρες σε ισχυρή ανάπτυξη και ευημερία», τόνισε.

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, υπουργοί από την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, στελέχη λιμένων, επιχειρηματικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι τραπεζικών οργανισμών και εταιρειών logistics, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη διασύνδεση των λιμένων και την ανάπτυξη των εμπορικών διαδρόμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ