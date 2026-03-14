Ρόδος: Οι αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών στο επίκεντρο συναντήσεων του υφυπ. Ανάπτυξης Λ. Τσαβδαρίδη

Ο υφυπ. Ανάπτυξης παρέστη στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Συνάντηση με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη, είχε σήμερα στη Ρόδο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι αναπτυξιακές προοπτικές της νησιωτικής περιοχής.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Ρόδου, «συζητήθηκαν επίσης τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει ανάγκη η Ρόδος ώστε να υποστηρίξει τη δυναμική της. Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και των υποδομών της περιοχής».

Ο κ. Τσαβδαρίδης παρέστη σήμερα το βράδυ στην Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Επιμελητηρίων Νήσων Αιγαίου και Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με θέμα τον διάλογο για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στα νησιά του Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ