Ιράν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν το νησί Χαργκ, τον πετρελαϊκό κόμβο της Τεχεράνης

Tο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Fars του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπέστησαν ζημιές πετρελαϊκές υποδομές κατά τις αμερικανικές επιδρομές στη νήσο Χαργκ ενώ οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απάντησαν ότι «θα γίνουν στάχτη» πετρελαϊκές εγκαταστάσεις συνεργατών των ΗΠΑ σε περίπτωση που υπάρξει επίθεση, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πιέζοντας να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Περισσότερες από 15 εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νησί, με πυκνό καπνό να υψώνεται μετά την επίθεση των ΗΠΑ σε στρατιωτικές υποδομές, την θαλάσσια βάση Τζόσεν, έναν πύργο ελέγχου αεροδρομίου και ένα υπόστεγο ελικοπτέρων.

(TS: 13 Mar 21:22 ET) pic.twitter.com/MqjVf6pbI1 — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 14, 2026

Το νησί Χαργκ (Kharg) – μέσω του οποίου διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν – είναι αναμφισβήτητα ο πιο ευαίσθητος οικονομικός στόχος της χώρας, ωστόσο ο τερματικός σταθμός εξαγωγών έχει παραμείνει μέχρι στιγμής «ανέγγιχτος» καθ’ όλη τη διάρκεια της σύρραξης ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Συνολικά, από τις εγκαταστάσεις του περνάνε σε ετήσια βάση περί τα 950 εκατομμύρια βαρέλια ετησίως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση ως «μία από τις πιο ισχυρές επιδρομές στην ιστορία της Μέσης Ανατολής» και τόνισε ότι εξάλειψε κάθε στρατιωτικό στόχο στο διαμάντι του στέμματος του Ιράν», όπως χαρακτήρισε το μικρό ιρανικό νησί στον βόρειο Περσικό, από όπου εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου. Έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα τις σχετικές εικόνες από τον βομβαρδισμό σε αεροδρόμιο.

Για το ενδεχόμενο κατάληψής του νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησε το Axios την ώρα που η JP Morgan,προειδοποιεί ότι «μία απευθείας επίθεση θα διέκοπτε αμέσως τον μεγαλύτερο όγκο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, πράγμα που θα πυροδοτούσε πιθανότητα βαριά αντίποινα στα Στενά του Ορμούζ».

Με στίγμα στα 55 χιλιόμετρα (34 μίλια) βορειοδυτικά του λιμανιού Μπουσέρ και 15 ναυτικά μίλια (που ισοδυναμούν με περίπου 28 χιλιόμετρα) από την ηπειρωτική χώρα του Ιράν, το νησί Kharg αποτελεί την αδιαμφισβήτητη οικονομική ραχοκοκαλιά του Ιράν.

Πλήγμα στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη

Πύραυλος έπληξε ελικοδρόμιο μέσα στο συγκρότημα της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη, σύμφωνα με τις ιρακινές αρχές. Καπνός υψώνεται από την αμερικανική πρεσβεία, μία από τις μεγαλύτερες διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στον κόσμο, που έχει επανειλημμένα γίνει στόχος πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτοξεύονται από φιλο- ιρανούς παραστρατιωτικούς.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η πρεσβεία ανανέωσε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας στο 4 για το Ιράκ, προειδοποιώντας ότι το Ιράν και ομάδες που συνδέονται έχουν στο παρελθόν πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών, συμφερόντων και υποδομών και «ενδέχεται να συνεχίσουν».

