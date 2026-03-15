Τραμπ: Μπορεί να πλήξουμε το νησί Χαργκ μερικές φορές ακόμη για πλάκα

Απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News και μεταδόθηκε χθες Σάββατο ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του μπορεί να βομβαρδίσουν εκ νέου το νησί Χαργκ του Ιράν, μείζονα πετρελαιοεξαγωγικό κόμβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τα αμερικανοϊσραηλινά αεροπορικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου διότι «οι όροι δεν είναι αρκετά καλοί ακόμη».

Ο ρεπουμπλικάνος είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ότι παρότι οι βομβαρδισμοί «κατεδάφισαν εντελώς» το νησί Χαργκ, «μπορεί να το πλήξουμε μερικές φορές ακόμη για πλάκα».

Είπε ακόμη πως δεν είναι σαφές αν οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν έχουν ποντίσει νάρκες στο στενό του Χορμούζ ακόμη.

Δήλωσε επίσης πως «ακούει» ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ μπορεί να μην βρίσκεται στη ζωή, κάτι που χαρακτήρισε «φήμη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσε χθες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε εγχειρήματα με σκοπό να αρχίσουν διαπραγματεύσεις ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

