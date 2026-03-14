Έκκληση Τραμπ προς πάσα κατεύθυνση: Στείλτε πολεμικά πλοία να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ

Δηλώνει ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ. Ζήτησε συνδρομή από Κίνα, Γαλλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, σύντομα θα ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΛΕΥΘΕΡΟ!»

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα του, Truth Social, γράφει ότι ελπίζει η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο να στείλουν πολεμικά πλοία στο κρίσιμο ναυτιλιακό κανάλι, ώστε να «μην αποτελεί πλέον απειλή» από το Ιράν.

Προσθέτει ότι πολλές χώρες θα στέλνουν πολεμικά πλοία για να διατηρήσουν το κρίσιμο ναυτιλιακό κανάλι «ανοιχτό και ασφαλές».

Εν τω μεταξύ, δηλώνει ότι οι ΗΠΑ θα «βομβαρδίζουν τις ακτές συνεχώς και θα καταστρέφουν πλοία του Ιράν».

Ισχυρίζεται επίσης ότι οι ΗΠΑ έχουν «καταστρέψει το 100% της στρατιωτικής ικανότητας του Ιράν», αλλά συμπληρώνει ότι εξακολουθεί να είναι «εύκολο» για αυτούς να χρησιμοποιούν drones, νάρκες και πυραύλους μικρού βεληνεκούς.

Ο εκπρόσωπος του Ιράν στη Γενεύη, Ali Bahrani, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ για την εξάλειψη των δυνατοτήτων της Τεχεράνης είναι «βασισμένοι σε κατασκευασμένα ψέματα».

Αραγτσί: Τα στενά είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς μας

Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά μόνο για τους εχθρούς του Ιράν και τους συμμάχους τους. Αυτό διαμήνυσε από την πλευρά του ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.

Παράλληλα, επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας τόνισε ότι το Ιράν θα αντιδράσει σε κάθε επίθεση που θα δεχθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του. Όπως ανέφερε σχετικώς, «αν δεχθούν επίθεση οι ιρανικές εγκαταστάσεις, θα πλήξουμε τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και τους συνεργάτες τους».

Διαψεύδει την καταστροφή αεροσκαφών στη Σαουδική Αραβία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα διέψευσε αναφορές ότι πέντε αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού (tanker) υπέστησαν σοβαρές ζημιές στην Αεροπορική Βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Πολλοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι ανέφεραν μέσα στη νύχτα ότι τα αεροσκάφη υπέστησαν ζημιές από ιρανικό πυραυλικό πλήγμα. Ωστόσο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρότι η βάση χτυπήθηκε πριν από λίγες ημέρες, τα αεροσκάφη δεν «χτυπήθηκαν ούτε καταστράφηκαν».

«Τέσσερα από τα πέντε δεν είχαν ουσιαστικά καμία ζημιά και έχουν ήδη επιστρέψει σε υπηρεσία. Ένα είχε λίγο μεγαλύτερη ζημιά, αλλά θα επιστρέψει σύντομα στον αέρα», πρόσθεσε.

