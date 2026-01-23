Χρυσός - Ασήμι: Οι λόγοι που πυροδοτούν το ακατάσχετο ράλι

Τα αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά του χρυσού τροφοδοτούνται από γεωπολιτικούς κινδύνους, αμφισβήτηση της Fed και μαζικές αγορές κεντρικών τραπεζών. Σε εκρηκτικό ράλι και το ασήμι. Οι προβλέψεις αναλυτών.

Μία ανάσα από τα 5.000 δολάρια βρίσκεται πλέον ο χρυσός, με αλλεπάλληλα ιστορικά υψηλά, ενώ το ασήμι έσπασε και το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία του. Επίσης, ο χρυσός κατέγραψε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του εδώ και έξι χρόνια, με το ράλι να τροφοδοτείται τόσο από γεωπολιτικούς κινδύνους όσο και από τις ανανεωμένες απειλές κατά της ανεξαρτησίας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο χρυσός εκτινάχθηκε στο νέο ιστορικό ρεκόρ των 4.964,81 δολαρίων (ενδοσυνεδριακό υψηλό 4.988,17 δολ) ενώ είναι θέμα χρόνου να σπάσει και το φράγμα των 5.000 δολαρίων,. Μαζί και το ασήμι σκαρφάλωσε σε ιστορικό υψηλό, στα 100,94 δολάρια, ενώ και η πλατίνα κατέγραψε νέο ρεκόρ στα 2.771,10 dol;aria, καθώς θεωρείται φθηνότερη εναλλακτική στον χρυσό. Το δολάριο ΗΠΑ σημείωσε τη χειρότερη εβδομάδα του εδώ και 7 μήνες, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα φθηνότερα για τους αγοραστές.

Το απόλυτο ασφαλές καταφύγιο

«Ο χρυσός βρίσκεται σε μια διαδικασία διαρκούς επαναξιολόγησης, καθώς εμφανίζονται ρωγμές στη μεταπολεμική, βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη», δήλωσε στο Bloomberg ο Γουχουάν Τανγκ, επικεφαλής μακροοικονομικής στρατηγικής για την Ασία στην JPMorgan Private Bank. «Οι επενδυτές βλέπουν ολοένα και περισσότερο τον χρυσό ως αξιόπιστη προστασία απέναντι σε αυτούς τους δύσκολα ποσοτικοποιήσιμους κινδύνους αλλαγής καθεστώτος».

Έπειτα από την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1979, ο χρυσός έχει παρατείνει το καταιγιστικό ράλι του, καταγράφοντας επιπλέον άνοδο 14% από τις αρχές του έτους. Οι νέες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της Federal Reserve, σε συνδυασμό με τη στρατιωτική επέμβαση στη Βενεζουέλα και τις απειλές προσάρτησης της Γροιλανδίας, έχουν ενισχύσει το λεγόμενο debasement trade στο πλαίσιο του οποίου οι επενδυτές απομακρύνονται από αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο και στρέφονται σε εναλλακτικά καταφύγια, όπως ο χρυσός.

«Η αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου παραμένει ο σημαντικότερος καταλύτης», έγραψαν αναλυτές της Commerzbank. «Βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, το ράλι θα μπορούσε να πάρει μια ανάσα, καθώς η διαμάχη για τη Γροιλανδία φαίνεται να έχει προς το παρόν εκτονωθεί».

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Η κεντρική τράπεζα της Πολωνίας, ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού παγκοσμίως βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, ενέκρινε αυτή την εβδομάδα σχέδια για την αγορά επιπλέον 150 τόνων, καθώς προετοιμάζεται για αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια.

Παράλληλα, τα αποθέματα αμερικανικών κρατικών ομολόγων της Ινδίας έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό πενταετίας, καθώς ο χρυσός και άλλες εναλλακτικές επενδύσεις καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο, αντανακλώντας μια ευρύτερη στροφή ορισμένων μεγάλων οικονομιών μακριά από τη μεγαλύτερη αγορά ομολόγων στον κόσμο.

Το μερίδιο του χρυσού στα συνολικά αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών αυξήθηκε σημαντικά κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Με βάση το γεγονός ότι οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες κινήθηκαν με τον μέσο ρυθμό των τριών πρώτων τριμήνων του έτους, το ποσοστό του ασφαλούς καταφυγίου «ενδέχεται να έχει αυξηθεί σε νέο ιστορικό υψηλό», κοντά στο 30%.

Από την άλλη πλευρά, τα αποθεματικά σε δολάρια συνέχισαν να καταγράφουν εκροές, με το μερίδιο του αμερικανικού νομίσματος στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 25 και πλέον ετών, σύμφωνα με στοιχεία της JPMorgan.

Η επιλογή του Τραμπ

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον την επιλογή του Τραμπ για τον επόμενο πρόεδρο της Fed, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει ολοκληρώσει τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και επανέλαβε ότι έχει κάποιον συγκεκριμένο στο μυαλό του. Μια πιο «ήπια» επιλογή θα ενίσχυε τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων εντός του έτους, εξέλιξη που συνήθως ευνοεί τον χρυσό, ο οποίος δεν αποδίδει τόκο μετά από τρεις συνεχόμενες επιτοκιακές μειώσεις.

Οι traders παρακολουθούν επίσης στενά την έκβαση των συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ σχετικά με ένα προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πορεία του ασημιού

Το ασήμι, ακολουθώντας το ράλι του χρυσού, έχει υπερτριπλασιαστεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ από τις αρχές Ιανουαρίου καταγράφει ένα ράλι άνω του 30%. Το μέταλλο έχει επίσης ενισχυθεί από ένα ιστορικών διαστάσεων short squeeze και από την έκρηξη των αγορών από ιδιώτες επενδυτές, η οποία έχει αφήσει τράπεζες και διυλιστήρια να αγωνίζονται να καλύψουν πρωτοφανή ζήτηση.

Η σύγχυση γύρω από την κινεζική επικαιροποίηση πολιτικής σχετικά με τις άδειες εξαγωγών έχει εντείνει περαιτέρω τις αντιλήψεις περί σπανιότητας, ενώ η αγορά παραμένει εξαιρετικά ευμετάβλητη, ακόμη και μετά την απόφαση των ΗΠΑ να μην επιβάλουν γενικευμένους εισαγωγικούς δασμούς σε κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων του αργύρου και της πλατίνας.

Οι υψηλές τιμές του ασημιού και οι έντονες διακυμάνσεις έχουν επίσης περιορίσει την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες, δήλωσε επίσης στο Bloomberg ο Ρόμπερτ Γκότλιμπ, πρώην trader πολύτιμων μετάλλων. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες «πρέπει να μειώσουν δραστικά τις θέσεις τους, οδηγώντας σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα και ευρύτερα spreads», ανέφερε.

Πού θα φθάσει η τιμή του χρυσού

Ένα βασικό ερώτημα παραμένει αν ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να προσφέρουν ακόμη ένα έτος υπερβολικά υψηλών αποδόσεων. Τα πολύτιμα μέταλλα συγκαταλέγονταν στις καλύτερες κατηγορίες ενεργητικού το 2025, με το ασήμι να προηγείται, καταγράφοντας άνοδο 146% μέσα στη χρονιά, και τον χρυσό να βρίσκεται στην κορυφή. Αν οι επενδυτές συνεχίσουν να αυξάνουν τις τοποθετήσεις τους στον χρυσό, όπως έκαναν οι κεντρικές τράπεζες πέρυσι, τότε θα διαπεράσει νέα ορόσημα.

Παράλληλα, κορυφαίοι επενδυτές, από τον Ρέι Ντάλιο του αντισταθμιστικού ταμείου Bridgewater Associates έως τον Τζεφ Γκούντλαχ της DoubleLine Capital, έχουν πρόσφατα υπογραμμίσει τα πλεονεκτήματα της διατήρησης έκθεσης στον χρυσό.

Η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού στο τέλος του 2026, ανεβάζοντας τον στόχο στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια που είχε προβλέψει προηγουμένως.

Η αναβάθμιση, άνω του 10%, βασίζεται στην εκτίμηση ότι η ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές θα παραμείνει ισχυρή και σταθερή, καθώς συνδέεται με μακροπρόθεσμους μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς κινδύνους και όχι με μεμονωμένα γεγονότα.

Η Goldman Sachs επανέλαβε επίσης την αισιόδοξη εκτίμησή της, προβλέποντας ότι η τιμή του θα φτάσει μέχρι το τέλος του έτους στα 4.900 δολάρια.

Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Ένωσης Αγοράς Χρυσού του Λονδίνου αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν πολύ πιο πάνω από τα 5.000 δολάρια φέτος, ενώ αναλυτές της ICBC Standard Bank προβλέπουν ότι θα φθάσει τα 7.150 δολάρια.

Πάντως, κατά τον Ντέιβιντ Μόρισον της TradeNation, όσο υψηλότερα κινούνται οι τιμές, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η αγορά να προχωρήσει σε διόρθωση. Πάντως, αναγνωρίζει ότι εφόσον η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμείνει υψηλή, το ράλι θα μπορούσε να συνεχιστεί στο άμεσο μέλλον.