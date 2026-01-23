Ευρωαγορές: Καθ' οδόν προς εβδομαδιαίες απώλειες λόγω Γροιλανδίας - «Άλμα» 9% της Ericsson

Υποχωρούν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή και βρίσκονται καθ' οδόν να διακόψουν το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από τον Μάιο.

Υποχωρούν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή και βρίσκονται καθ' οδόν να διακόψουν το μεγαλύτερο σερί εβδομαδιαίων κερδών από τον Μάιο, με τους αναλυτές να συνεχίζουν να σταθμίζουν τις πιθανές επιπτώσεις από την τελευταία έξαρση των εμπορικών εντάσεων, δια χειρός Ντόναλντ Τραμπ, και με φόντο το ζήτημα της Γροιλανδίας.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 σημειώνει οριακή πτώση 0,06% στις 608,48 μονάδες και είναι έτοιμος να διακόψει ένα σερί πέντε εβδομάδων ανόδου. Ο δείκτης αναφοράς έχει χάσει 1% μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,28% στις 5.939 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,13% στις 24.876 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση 0,11% στις 8.138 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανεβαίνει 0,16% στις 10.168 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχωρεί 0,54% στις 44.849 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 χάνει 0,295 στις 17.614 μονάδες.

Οι αγορές δέχτηκαν πλήγμα αυτή την εβδομάδα από τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες μέχρι να επιτραπεί στην Ουάσιγκτον να αγοράσει τη Γροιλανδία. Αν και ο Τραμπ έκτοτε απέσυρε την απειλή, επικαλούμενος μια συμφωνία για τη Γροιλανδία με το ΝΑΤΟ, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι δασμοί ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι, επέκρινε την αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών στις γεωπολιτικές απειλές Τραμπ στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. Κατηγόρησε την Ευρώπη ότι «δεν έχει καν προσπαθήσει να χτίσει τη δική της απάντηση» προς τον Τραμπ να «αλλάξει», και πρέπει άμεσα να ενωθεί για να αμυνθεί. «Η Ευρώπη αγαπά να συζητά για το μέλλον, αλλά αποφεύγει να αναλάβει δράση σήμερα, δράση που θα καθορίσει το είδος του μέλλοντος που θα έχουμε» τόνισε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα υπάρξουν τριμερείς συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή και το Σάββατο μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη χώρα του.

Σήμερα αναμένονται στοιχεία για τον δείκτη PMI τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τις έρευνες για νέες ενδείξεις σχετικά με την οικονομική δυναμική.

«Είναι πιθανό να επιβεβαιώσουν τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της σταδιακής ανάκαμψης της ευρωζώνης παρά τις γεωπολιτικές αντιξοότητες», έγραψαν σε σημείωμά τους οι οικονομολόγοι της ING.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Ericsson ανεβαίνει σχεδόν 9%, μετά την είδηση πως σχεδιάζει ένα πρόγραμμα επαναγοράς 15 δισεκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,7 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο σουηδικός γίγαντας των τηλεπικοινωνιών ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων ύψους 12,26 δισ. κορωνών για το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Αυτό το ποσό είναι υψηλότερο από την πρόβλεψη των 10,09 δισ., σύμφωνα με δημοσκόπηση της Infront που επικαλέστηκε το Reuters.

Η μετοχή της BASF σημειώνει πτώση 2%, αφού τα προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν ότι τα κέρδη του γερμανικού χημικού γίγαντα μειώθηκαν το 2025 λόγω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους και αρνητικών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ήπια πτώση σημειώνει η μετοχή της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas, μετά την είδηση πως η τράπεζα σχεδιάζει να περικόψει περίπου 1.200 θέσεις εργασίας στη μονάδα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της μέχρι το τέλος του 2027, όπως ανέφερε το Reuters την Πέμπτη.

Την χειρότερη επίδοσή της από την ημέρα που μπήκε στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, το μακρινό 1996, κατέγραψε χθες η μετοχή της Ubisoft σημειώνοντας «βουτιά» σχεδόν 40%, στον απόηχο της είδησης πως ο κατασκευαστής βιντεοπαιχνιδιών όπως Assassin’s Creed ανακοίνωσε μια σημαντική οργανωτική αναδιάρθρωση, παράλληλα με σχέδια για κλείσιμο στούντιο, αλλά και την ακύρωση της κυκλοφορίας έξι πολυαναμενόμενων παιχνιδιών. Σήμερα ενισχύεται κατά 3,5%.