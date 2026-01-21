Πετρέλαιο: Κέρδη με το βλέμμα σε Καζακστάν και Βενεζουέλα

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές εν μέσω αισιοδοξίας για την περιορισμένη προσφορά μετά από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας δύο μεγάλων κοιτασμάτων στο Καζακστάν.

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη λόγω της αισιοδοξίας για την μείωση της προσφοράς μετά από την προσωρινή διακοπή λειτουργίας δύο μεγάλων κοιτασμάτων στο Καζακστάν, καθώς και τον χαμηλό όγκο εξαγωγών πετρελαίου από την Βενεζουέλα, ο οποίος υπογράμμισε την αργή πρόοδο στην αντιστροφή των περικοπών στην παραγωγή στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 40 σεντς, ή 0,6%, στα 65,32 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό West Texas Intermediate κέρδισε 34 σεντς, ή 0,6%, στα 60,70 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια έκλεισαν περίπου 1,5% υψηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση, αφού το Καζακστάν, παραγωγός του OPEC+, σταμάτησε την παραγωγή στα πετρελαιοπηγεία Tengiz και Korolev την Κυριακή λόγω προβλημάτων διανομής ενέργειας.

Σε άλλες περιοχές της χώρας, το πετρέλαιο από το τεράστιο κοίτασμα Kashagan διοχετεύθηκε για πρώτη φορά στην εγχώρια αγορά λόγω συμφόρησης στο τερματικό CPC της Μαύρης Θάλασσας, όπως ανέφεραν τέσσερις πηγές του κλάδου στο Reuters την Τετάρτη, μετά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη ο εξοπλισμός του τερματικού από drones.

Tο Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι ο διαχειριστής του κοιτάσματος Tengiz, TCO, κήρυξε ανωτέρα βία στις παραδόσεις αργού πετρελαίου στο σύστημα αγωγών CPC, επικαλούμενος επιστολή της TCO. Η παραγωγή πετρελαίου στα δύο κοιτάσματα του Καζακστάν μπορεί να διακοπεί για άλλες 7-10 ημέρες, ανέφερε το Reuters την Τρίτη, επικαλούμενο τρεις πηγές του κλάδου.

Ο όγκος του πετρελαίου της Βενεζουέλας που εξήχθη στο πλαίσιο μιας εμβληματικής συμφωνίας προμήθειας αξίας 2 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ έφτασε τα 7,8 εκατ. βαρέλια την Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και έγγραφα της PDVSA, υπογραμμίζοντας την αργή πρόοδο που έχει εμποδίσει την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να αντιστρέψει πλήρως τις πρόσφατες περικοπές στην παραγωγή.

«Ο κίνδυνος καθοδικής πορείας για τις τιμές του πετρελαίου παραμένει με πιθανά προβλήματα υπερπροσφοράς και τώρα η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ σχετικά με το εμπόριο και τους δασμούς που ωθούν την χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ σε διόρθωση θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παρατεταμένο σημείο πίεσης», δήλωσε ο Ντένις Κίσλερ, ανώτερος αντιπρόεδρος συναλλαγών στην BOK Financial, όλα αυτά βέβαια πριν τις νέες εξελίξεις όπου ο Τραμπ φαίνεται να βρήκε σημεία επαφής με τους Ευρωπαίους και το ΝΑΤΟ για την Γροιλανδία.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων πιθανότατα μειώθηκαν, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω τις προβλέψεις του για την παγκόσμια αύξηση της ζήτησης πετρελαίου το 2026 την Τετάρτη στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, υποδηλώνοντας ένα ελαφρώς μικρότερο πλεόνασμα για την αγορά φέτος.