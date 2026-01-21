Χρυσός: Ξεπέρασε τα 4.800 δολάρια αλλά «ψαλίδισε» τα κέρδη ο «ήπιος» Τραμπ

Η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,3% στα 4.778,51 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε ανέβει έως και τα 4.887,82 δολάρια νωρίτερα, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό ιστορικό υψηλό.

Οι εξελίξεις επί του πιεστηρίου που δείχνουν πως ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρήκε γέφυρες επαφής με Ευρώπη και ΝΑΤΟ για το πολυπόθητο έδαφος της Γροιλανδίας, είχε σαν αποτέλεσμα το ψαλίδισμα ελαφρώς των κερδών που σημείωνε σήμερα το πολύτιμο μέταλλο, το οποίο ξεπέρασε και τα 4.800 δολάρια, με τον χρυσό να επεκτείνει, μέχρι εκείνη την ώρα, το ράλι του καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφάλεια από τις απειλές του Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες στα πλαίσια της προσπάθειάς του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού αυξήθηκε 0,3% στα 4.778,51 δολάρια ανά ουγγιά, αφού είχε ανέβει έως και τα 4.887,82 δολάρια νωρίτερα στη συνεδρίαση, σημειώνοντας ακόμα ένα εντυπωσιακό ιστορικό υψηλό. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου αυξήθηκαν κατά 1,5% στα 4.837,50 δολάρια ανά ουγγιά.

«Υπάρχει κάποιος φόβος μήπως χαθεί αυτό το trade και νομίζω ότι δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης στον κόσμο, είναι μια τέλεια καταιγίδα για υψηλότερες τιμές χρυσού και αργύρου αυτή τη στιγμή», δήλωνω νωρίτερα ο ανώτερος στρατηγικός αναλυτής της RJO Futures, Μπομπ Χάμπερκορν.

Οι μετοχές στην Wall Street σημείωσαν μία μέτρια ανάκαμψη, μετά την χθεσινή, πιο απότομη πτώση των μετοχών εδώ και τρεις μήνες, καθώς οι επενδυτές αφομοίωσαν την ομιλία του Τραμπ στο Νταβός, στην οποία είπε ότι η Ευρώπη οδεύει προς λάθος κατεύθυνση, ωστόσο απέκλεισε τη χρήση βίας για την απόκτηση της Γροιλανδίας, για να εκτοξευθούν στην συνέχεια όταν είπε πως ακυρώνει τους δασμούς στην Ευρώπη και έφτασε σε συμφωνία πλαίσιο για την Γροιλανδία.

Εν τω μεταξύ, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εκδικάζει εφέσεις που αμφισβητούν την προσπάθεια του Τραμπ να απολύσει την διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ, σε μια υπόθεση που δοκιμάζει την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας.

Η Fed είναι πιθανό να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του τριμήνου και πιθανώς μέχρι να λήξει η θητεία του προέδρου Τζερόμ Πάουελ τον Μάιο, σύμφωνα με την πλειοψηφία των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.

Η τιμή spot του ασημιού υποχώρησε στα 93,5 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 95,87 δολαρίων την Τρίτη.

«Η άνοδος στο ασήμι σε τριψήφιο αριθμό φαίνεται αρκετά πιθανή δεδομένης της δυναμικής των τιμών που βλέπουμε, αλλά δεν θα είναι μια μονόδρομη κίνηση. Θα μπορούσε να υπάρξει κάποια διόρθωση στις τιμές και η μεταβλητότητα μπορεί να είναι υψηλότερη», δήλωσε η Σόνι Κουμάρι, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ.

Στα άλλα μέταλα, η τιμή spot της πλατίνας πρόσθεσε 2,5% στα 2.524,75 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ρεκόρ των 2.543,99 δολαρίων νωρίτερα ενδοσυνεδριακά. Το παλλάδιο υποχώρησε κατά 0,3% στα 1.859,50 δολάρια, αφού άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο μιας εβδομάδας.