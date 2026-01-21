Ανακούφιση στην Wall Street αφού ο Τραμπ αποκλείει τη χρήση βίας στην Γροιλανδία

Ένα τεράστιο βάρος έφυγε πάνω από τους δείκτες μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου πως απορρίπτει την στρατιωτική επέμβαση στην Γροιλανδία.

Ένα τεράστιο βάρος έφυγε πάνω από τους δείκτες της αμερικανικής αγοράς μετά την δήλωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ πως δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, μετριάζοντας μια ανησυχία που έχει αναστατώσει τις αγορές και έχει προκαλέσει φυγή από περιουσιακά στοιχεία που βασίζονται σε δολάριο.

Συγκεκριμένα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones διαπραγματεύτηκε 297 μονάδες υψηλότερα, ή 0,61% στις 48.785 μονάδες, ο S&P 500 κερδίζει 0,54% στις 6.834 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 0,37% στις 23.043 μονάδες.

Αναφερόμενος στο θέμα της Γροιλανδίας, διευκρίνισε ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να προστατεύσουν αυτή την τεράστια έκταση γης να την αναπτύξουν και να την βελτιώσουν, ώστε να είναι ωφέλιμη». Επιπλέον, συμπλήρωσε πως για αυτό το λόγο ζητά άμεσες διαπραγματεύσεις, προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου η απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Το μόνο που ζητάμε είναι να αποκτήσουμε τη Γροιλανδία, τα δικαιώματα, τους τίτλους, και την ιδιοκτησία της», είπε ο Τραμπ. Επιπλέον, απέρριψε μία στρατιωτική επέμβαση επισημαίνοντας πως «δεν θα χρησιμοποιήσει βία» ωστόσο πρόσθεσε πως αν το έκανε «οι ΗΠΑ θα ήταν ειλικρινά ασταμάτητες». Επανέλαβε ότι ο λόγος που επιδιώκει τη Γροιλανδία δεν είναι τα σπάνια ορυκτά της αλλά το γεγονός ότι την «χρειάζεται για να επιτύχει στόχους εθνικής ασφαλείας».

Επιπλέον, επιτέθηκε κατά του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως «οι ΗΠΑ δεν έχουν πάρει τίποτε από αυτό».

Η τιμή του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε και η απόδοσή του μειώθηκε μετά τα σχόλια του Τραμπ. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ αντιστάθμισε την πτώση του με άλλα νομίσματα.

Οι μετοχές κατέγραψαν μεγάλες απώλειες την Τρίτη, με τους τρεις δείκτες αναφοράς να καταγράφουν τις χειρότερες ημερήσιες επιδόσεις τους από τις 10 Οκτωβρίου.

To «Sell America» κλίμα που επικράτησε την Τρίτη στην Wall Street συνοδεύτηκε από μια απότομη αύξηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων και μια πτώση του δολαρίου ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτοξεύτηκε και ξεπέρασε για λίγο το 4,3%.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ «δεν ανησυχεί» για την πτώση της προηγούμενης ημέρας.

Την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν χαρακτήρισε τις νέες προτάσεις δασμών του Τραμπ «λάθος» που θα βυθίσει την Ευρώπη και τις ΗΠΑ σε «ένα επικίνδυνο καθοδικό σπιράλ».

«Η απάντησή μας θα είναι ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική», είπε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας.

Μιλώντας επίσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ την Τρίτη, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μια πιθανή απάντηση στους νέους δασμούς των ΗΠΑ θα ήταν η χρήση του Μέσου Κατά του Καταναγκασμού της ΕΕ, το οποίο θα περιόριζε την πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Η ενεργοποίηση του ACI θα μπορούσε να αποκλείσει Αμερικανούς προμηθευτές από τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς της ΕΕ, να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και να θέσει όρια στις άμεσες ξένες επενδύσεις.