Εκτεταμένες απώλειες στη Wall Street - Απώλειες άνω του 2% για Nasdaq και S&P 500

Με εκτεταμένες απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης οι δείκτες στη Wall Street με τον S&P 500 να καταγράφει την χειρότερη ημερήσια επίδοση των τελευταίων τριών μηνών, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στις γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από την Γροιλανδία. Ο Τραμπ έχει εντείνει τις πιέσεις του για την προσάρτησή της, προαναγγέλλοντας μάλιστα δασμούς στις χώρες που στάθηκαν στο πλευρό της Δανίας όπου η Γροιλανδία ανήκει διοικητικά.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 1,76% στις 48.488 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 2,06% και τις 6..796 μονάδες. Χειρότερη ήταν η εικόνα στον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να αποδυναμώνεται 2,39% στις 22.954 μονάδες.

Ο δείκτης VIX -που μετρά την μεταβλητότητα στην αγορά- γνωστός και ως «δείκτης φόβου» έφτασε ενδοσυνεδριακά έως και τις 20,96 μονάδες, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 25 Νοεμβρίου.

Οι σημερινές απώλειες έστειλαν τον S&P 500 και τον Nasdaq σε αρνητικό έδαφος σε επίπεδο έτους, με τον πρώτο να πέφτει σχεδόν 1% και τον Nasdaq 1,2%.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης το Σάββατο, επιπλέον δασμούς 10% σε οκτώ μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίοι θα αυξηθούν σε 25% την 1η Ιουνίου, εκτός και εάν επιτευχθεί συμφωνία για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, νωρίτερα την Τρίτη, απείλησε να επιβάλει δασμούς 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες, εξαιτίας της άρνησης του Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Επιπλέον, επιτέθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο χαρακτηρίζοντας το σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης να παραδώσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος - ένα από τα οποία είναι η έδρα μιας βρετανικής-αμερικανικής στρατιωτικής βάσης - στον Μαυρίκιο ως «πράξη μεγάλης ηλιθιότητας». Μάλιστα, τόνισε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί «άλλη μια από μια πολύ μακρά σειρά λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία».

Από τη μεριά του ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε σήμερα τις ευρωπαϊκές χώρες να μην προβούν σε αντίποινα απέναντι στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία και τις προέτρεψε να «είναι ανοιχτόμυαλες». «Λέω σε όλους, χαλαρώστε. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Μην προβείτε σε αντίποινα... Ο πρόεδρος θα είναι εδώ αύριο και θα περάσει το μήνυμά του», δήλωσε ο Μπέσεντ από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ και ετοιμάζουν αντίμετρα ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα. Σύμφωνα με τους FT, ο μεγαλύτερος «χαμένος» σε έναν νέο εμπορικό πόλεμο θα ήταν η αμερικανική εταιρεία αεροσκαφών Boeing. Μεγάλη επίπτωση αναμένεται επίσης σε αυτοκίνητα, μπέρμπον και σόγια, ενώ στη λίστα περιλαμβάνονται και εμβληματικά αμερικανικά προϊόντα όπως οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, τα τζιν Levi’s και τα τσιγάρα Lucky Strike.