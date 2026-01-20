Βαρίδι (και) για το ΧΑ το ρήγμα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ - Στο «κόκκινο» σχεδόν όλο το ταμπλό

Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις σχετικά με τη Γροιλανδία συνέχισε για μία ακόμα ημέρα να τροφοδοτεί τη νευρικότητα των αγορών. Μόλις 14 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 113 που υποχώρησαν.

Η αβεβαιότητα για τις εξελίξεις σχετικά με τη Γροιλανδία συνέχισε για μία ακόμα ημέρα να τροφοδοτεί τη νευρικότητα των αγορών, προκαλώντας νέες απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αλλά και στη Wall Street. Σε αυτό το αρνητικό κλίμα «υπέκυψε» την Τρίτη και το Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, το κλίμα αυτό δύσκολα θα αντιστραφεί, όσο δεν διαφαίνεται μια ρεαλιστική διέξοδος από το θέμα της Γροιλανδίας, η οποία να μπορεί να «επουλώσει» ταυτόχρονα, έστω μερικώς, το ρήγμα στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ. Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια περίοδο αβεβαιότητας, σημειώνει η UniCredit, όσο παραμένει ασαφές το πόσο γρήγορα θα επιλυθεί η σύγκρουση.

Εξ αυτού, οι Ιταλοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι πιθανό να δούμε αυξημένη μεταβλητότητα και περιορισμένη διάθεση για ανάληψη ρίσκου, ενώ οι κυκλικοί κλάδοι, ιδίως εκείνοι που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στο εμπόριο ΕΕ-ΗΠΑ, αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο. Ταυτόχρονα, εκτιμούν ότι το κλίμα αυτό πιθανότατα θα ενισχύσει τις ροές προς ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, κυρίως προς τον χρυσό και το ασήμι.

Ενδεικτική και η κίνηση της Citi να υποβαθμίσει τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, σε «neutral», για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο, εκτιμώντας ότι η τρέχουσα κρίση υπονομεύει το σενάριο ουσιαστικής ανάκαμψης των εταιρικών κερδών.

Σε ό,τι αφορά τα πιθανά σενάρια για την έκβαση της κρίσης, μια από τις αναλύσεις που ξεχωρίζουν είναι εκείνη της Allianz, η οποία αν και δίνει πιθανότητες 50% στο σενάριο η αμερικανική κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της και 40% στο σενάριο σύναψης μια συμφωνίας σύνδεσης που θα αποτρέψει τη στρατιωτική σύγκρουση, εν τούτοις διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο, με πιθανότητες 10%, τα πράγματα να εξελιχθούν με τρόπο που θα οδηγήσει σε κατάρρευση του ΝΑΤΟ.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις προειδοποιήσεις ξένων αναλυτών ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ κινδυνεύει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό στη Λεωφόρο Αθηνών έκλεισε την Τρίτη με απώλειες. Μόλις 14 μετοχές έκλεισαν με θετικό πρόσημο, έναντι 113 σε αρνητικό έδαφος και 24 που ολοκλήρωσαν αμετάβλητες, με την αναλογία ανοδικών/καθοδικών να διαμορφώνεται σε 1:8,1. Ειδικότερα, μόλις 5 μετοχές στη σύνθεση του FTSE Large Cap και μια στη σύνθεση του FTSE Mid Cap έκλεισαν με θετικό πρόσημο.

Για τον Γενικό Δείκτη, που κινήθηκε πτωτικά σε όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, η συνεδρίαση έκλεισε με πτώση 1,76% στις 2.216,52 μονάδες. Ενδοσυνεδριακά ο ΓΔ βρέθηκε να υποχωρεί έως τις 2.210,41 μονάδες.

Για τον τραπεζικό δείκτη, που προερχόταν από ένα διάστημα υπεραπόδοσης, οι απώλειες διαμορφώθηκαν σε 3,12% στις 2.585,17 μονάδες.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 275,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €17,58 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο «κόκκινο» η υψηλή κεφαλαιοποίηση

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, ξεχώρισε η άνοδος 1,41% της Cenergy στα 17,30 ευρώ και 1,36% της Motor Oil στα 29,90 ευρώ, ενώ με μικρότερα κέρδη ακολούθησαν οι Aktor (+0,51%), ΟΠΑΠ (+0,40%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,07%).

Στον αντίποδα βρέθηκε η Optima με πτώση 4,65% στα 8,00 ευρώ, και ακολούθησαν με απώλειες περί του 3,3%-3,5% οι μετοχές των ΕΤΕ (-3,46%), Eurobank (-3,42%), ElvalHalcor (-3,42%) και Alpha Bank (-3,32%). Στα 10,87 ευρώ με απώλειες 2,77% ολοκλήρωσε ο τίτλος του ΔΑΑ, η Τρ. Πειραιώς υποχώρησε 2,64% στα 8,04 ευρώ, ενώ απώλειες άνω του 1% κατέγραψαν οι Metlen (-1,73%), Jumbo (-1,63%), Lamda Development (-1,42%), ΕΥΔΑΠ (-1,35%), ΟΤΕ (-1,21%), Σαράντης (-1,19%) και Helleniq Energy (-1,16%).

Σε μικρότερο ποσοστό υποχώρησαν οι μετοχές των Viohalco (-0,99%), Τρ. Κύπρου (-0,93%), Τιτάν (-0,91%), Aegean (-0,86%), ΔΕΗ (-0,59%) και Coca-Cola HBC (-0,31%).