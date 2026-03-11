ΞΕΕ: Ο ρόλος των γυναικών στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στον τουρισμό

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξέλιξη του τουριστικού οικοσυστήματος.

Με επίκεντρο τη συμβολή των γυναικών στη διαμόρφωση της σύγχρονης φιλοξενίας, το υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος πραγματοποίησε εκδήλωση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στο χώρο του Επιταχυντή του ΞΕΕ, CapsuleT. Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο των γυναικών στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξέλιξη του τουριστικού οικοσυστήματος, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο χώρο της τεχνολογίας στον τουρισμό (travel tech), στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για τις γυναίκες στον κλάδο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης φιλοξενήθηκαν τρεις γυναίκες ηγέτιδες στον χώρο των travel tech startups: η κα Δάφνη Τσεβρένη, Co-founder & CRO της Clio Muse, η κα Ελισάβετ Καρατζά, Co-founder & CRO της Deliverback, και η κα Κατερίνα Κάμτση, Co-founder & COO της Campsaround. Μέσα από τις εμπειρίες τους, μοιράστηκαν το όραμά τους για τον τουρισμό του μέλλοντος, αναφέρθηκαν στη σημασία της γυναικείας παρουσίας στον κλάδο και έστειλαν μήνυμα έμπνευσης προς όσες γυναίκες σκέφτονται να δραστηριοποιηθούν στον χώρο.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν συγκριτικά στοιχεία του CapsuleT Accelerator σχετικά με τη συμμετοχή των γυναικών στον τουριστικό κλάδο επιβεβαιώνοντας ένα παγκόσμιο παράδοξο: ενώ ο τουρισμός παραμένει ο κλάδος με τη μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία στο εργατικό δυναμικό, τα ποσοστά τους σε θέσεις ηγεσίας και επιχειρηματικότητας παραμένουν χαμηλά.

Στην Ελλάδα, το φαινόμενο αυτό φαίνεται να εντείνεται. Μέσα σε έναν χρόνο, ο αριθμός των γυναικών founders σε ολόκληρο το οικοσύστημα startups μειώθηκε κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, παρά την ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων σε startups κατά 35%. Επιπλέον, τα δεδομένα δείχνουν δύο ταυτόχρονες τάσεις: το travel tech προσελκύει περισσότερες γυναίκες από άλλους κλάδους, αλλά η ίδρυση startups από γυναίκες υποχωρεί. Αυτή η διπλή πρόκληση είναι το στοίχημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος.

Η συμβολή των δράσεων του CapsuleT Accelerator προς την ανάδειξη των γυναικών στο χώρο είναι εμφανής, καθώς η συμμετοχή γυναικών ως ιδρύτριες στο νεανικό διαγωνισμό Idea Platform 2024 έφτασε το 40%, σημειώνοντας αριθμό-ρεκόρ. Ωστόσο, η τάση στους τελευταίους κύκλους επιτάχυνσης παρουσιάζει φθίνουσα πορεία, αντίστοιχη με το μ.ο. του ελληνικού startup οικοσυστήματος, γεγονός που απαιτεί ενεργή δράση. Επιπρόσθετα βλέπουμε μέσα από το ανάγλυφο της βάσης δεδομένων του CapsuleT Accelerator ότι το 29% των γυναικών συμμετέχουν σε ελληνικά travel tech startups ως στελέχη.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) κ. Αλέξανδρος Βασιλικός στο πλαίσιο της ομιλίας του στην εκδήλωση δήλωσε: «Ο κλάδος της φιλοξενίας οφείλει σημαντικό μέρος της δυναμικής του στη συμβολή των γυναικών - ως εργαζόμενες, ως στελέχη, ως επιχειρηματίες που διαμορφώνουν με όραμα και δημιουργικότητα τον τουρισμό της επόμενης ημέρας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της φιλοξενίας ανοίγει νέους ορίζοντες. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα στον τουρισμό δεν είναι προνόμιο λίγων - είναι πεδίο όπου η γυναικεία ματιά και η ηγετική ικανότητα μπορούν να κάνουν την πραγματική διαφορά.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, μέσω του CapsuleT Accelerator, παρέχει δομημένη υποστήριξη, mentoring και πρόσβαση σε ευκαιρίες διασύνδεσης με την αγορά - στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα που θέλει να μετατρέψει μια ιδέα σε βιώσιμο startup». Συμπλήρωσε δε πως: «Η σημερινή εκδήλωση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική ενδυνάμωση. Άλλωστε, για εμάς στην Ελλάδα δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η φιλοξενία είναι γένους θηλυκού».

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Τουρισμού, κα Όλγα Κεφαλογιάννη η οποία αφού συνεχάρη το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την ομάδα του CapsuleT Accelerator για το έργο που επιτελούν συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μετάβαση του ελληνικού τουρισμού σε μια νέα εποχή δημιουργικότητας και τεχνολογίας, στηρίζοντας νέες ιδέες και νεοφυείς επιχειρήσεις τόνισε χαρακτηριστικά:

«Σήμερα ο τουρισμός αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη, τα ψηφιακά εργαλεία και οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες ανακαλύπτουν έναν προορισμό και βιώνουν την εμπειρία του ταξιδιού. Για το Υπουργείο Τουρισμού, η αξιοποίηση της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Γι’ αυτό προχωρούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο προβάλλεται και παρουσιάζεται η τουριστική εμπειρία της χώρας μας. Μέσα στο 2026 ολοκληρώνεται ο επανασχεδιασμός της επίσημης ταξιδιωτικής πύλης της χώρας, του VisitGreece.gr. Δημιουργούμε μια σύγχρονη ψηφιακή πύλη που θα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να ανακαλύπτει την Ελλάδα με έναν πιο προσωποποιημένο και διαδραστικό τρόπο. Παράλληλα αναπτύσσονται νέες ψηφιακές πλατφόρμες που θα αναδεικνύουν ειδικές μορφές τουρισμού — όπως ο θαλάσσιος, ο καταδυτικός, ο ορεινός και ο ιαματικός τουρισμός — καθώς και νέες πρωτοβουλίες για τον αγροτουρισμό και τη γαστρονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από την Υπουργό στον ρόλο των γυναικών στον τουρισμό: «Σήμερα βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να δραστηριοποιούνται στον κλάδο, να δημιουργούν επιχειρήσεις, να εισάγουν νέες ιδέες και να επαναπροσδιορίζουν την έννοια της φιλοξενίας. Αυτό δεν αποτελεί μόνο θετικό κοινωνικό μήνυμα, αλλά και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Όταν περισσότερες φωνές και ιδέες συμμετέχουν στην οικονομία, η ανάπτυξη γίνεται πιο δυναμική και βιώσιμη».

Κλείνοντας, η κα Κεφαλογιάννη έστειλε ένα μήνυμα προς κάθε γυναίκα που σκέφτεται να δραστηριοποιηθεί στον τουρισμό: «Να τολμά. Να δημιουργεί. Να πιστεύει στη δύναμη των ιδεών της. Γιατί ο τουρισμός του μέλλοντος δεν θα χτιστεί μόνο με επενδύσεις και τεχνολογία. Θα χτιστεί με ανθρώπους που έχουν όραμα. Και η Ελλάδα έχει πολλές τέτοιες γυναίκες.»

Παίρνοντας τη σκυτάλη, η Διευθύντρια του CapsuleT Accelerator, κα Κατερίνα Σαριδάκη είπε για την πρωτοβουλία: «Η σημερινή εκδήλωση είναι μια ξεχωριστή ευκαιρία: να δούμε από κοντά τη δυναμική των γυναικών στον κλάδο του τουρισμού, να ακούσουμε από την ίδια τους την εμπειρία, και να βάλουμε δίπλα στις ιστορίες τους τα νούμερα που τις πλαισιώνουν. Στο CapsuleT Accelerator, το μοναδικό ελληνικό πρόγραμμα επιτάχυνσης αποκλειστικά για travel tech startups, μετράμε: σε 8 Κύκλους Επιτάχυνσης και 6 διαγωνισμούς Idea Platform, 132 γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στις startups μας — το 29% του συνόλου — ενώ οι γυναίκες founders αγγίζουν το 24,5% συνολικά. Στους πρώτους πέντε κύκλους, το ποσοστό αυτό διατηρήθηκε σταθερά πάνω από τον εθνικό μέσο όρο στους δύο πιο πρόσφατους κυμαίνεται στο 6–17%, σε επίπεδα πλέον συγκρίσιμα με το εθνικό 15%, που ο ίδιος έχει υποχωρήσει από 24% μέσα σε έναν χρόνο. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική η συμμετοχή νέων γυναικών και φοιτητριών στο Idea Platform, που άγγιξε ρεκόρ 40% το 2024. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε αυτό το ενδιαφέρον και να στηρίξουμε ενεργά τα επόμενα βήματά τους — γιατί όταν περισσότερες γυναίκες ηγούνται στο travel tech, ο κλάδος γίνεται καλύτερος».