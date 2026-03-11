Πάνω από 5% αύξηση στην τιμή πετρελαίου - Ξεπέρασε τα 90 δολάρια

Κατακόρυφη η αύξηση των τιμών πετρελαίου, παρά τις υποσχέσεις του ΔΟΕ για αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης

Τελευταία ενημέρωση 13:49

Οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν με ταχύτατους ρυθμούς σήμερα, παρά την αναφορά ότι θα υπάρξει μια ιστορική αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Τα futures αργού πετρελαίου Brent αυξάνονται κατά 3,1% στα 90,55 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημειώνει άνοδο 3,1% στα 86,04 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τόσο το ευρωπαϊκό όσο και το αμερικανικό αργό έφτασαν να ενισχύονται άνω του 5%.

Την Τρίτη, οι υπουργοί Ενέργειας της G7 συνεδρίασαν στο Παρίσι για να συζητήσουν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν και τον αντίκτυπό του στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η σύγκρουση έχει διαταράξει την παραγωγή ενέργειας στη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης ναυτιλιακής οδού, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει καθημερινά την τιμή πετρελαίου.

Διαβάστε ακόμα: Τι ακολουθεί για το πετρέλαιο εάν γίνει απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων

Σε ότι αφορά το σενάριο απελευθέρωσης στρατηγικών αποθεμάτων, η ελπίδα για την πραγματοποίηση μιας τέτοιας ενέργειας έχει ήδη προσφέρει ένα βαθμό ηρεμίας στις αγορές. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί περισσότερο από 30% από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά της Δευτέρας, κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, στα ενδοημερήσια χαμηλά της Τρίτης. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση από κορυφή σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό μέσα σε δύο συνεδριάσεις από τον Απρίλιο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία αγοράς Dow Jones.

Επιπλέον, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου έρχεται παρά τα όρια οποιασδήποτε συμφωνίας για την απελευθέρωση πετρελαίου από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης στην αγορά. Αυτό συμβαίνει επειδή το πετρέλαιο αυτό δεν θα έφτανε στην αγορά αμέσως, εξηγεί η Rebecca Babin, ανώτερη trader ενέργειας και διευθύνουσα σύμβουλος της CIBC Private Wealth. «Χρειάζεται χρόνος για να δημοπρατηθούν, να φορτωθούν και να μεταφερθούν φυσικά τα βαρέλια στο σύστημα».

Σημειώνεται ότι οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν χθες, με το αμερικανικό αργό πετρέλαιο να υποχωρεί 11,94% στα 83,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε πτώση 11,28% και διαμορφώθηκε στα 87,80 δολάρια ανά βαρέλι.