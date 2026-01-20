Citi: Υποβαθμίζει σε «neutral» τις ευρωπαϊκές μετοχές λόγω Γροιλανδίας

Με αφορμή την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ και την αυξημένη πολιτική και εμπορική αβεβαιότητα, η Citi υποβαθμίζει τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Με αφορμή την ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ γύρω από το ζήτημα της Γροιλανδίας και την αυξημένη πολιτική και εμπορική αβεβαιότητα που αυτή συνεπάγεται, η Citi υποβαθμίζει τη σύστασή της για τις ευρωπαϊκές μετοχές, σε «neutral», για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του MarketWatch, η Citi εκτιμά ότι η τρέχουσα υπονομεύει το σενάριο μιας ουσιαστικής ανάκαμψης των εταιρικών κερδών στην Ευρώπη.

Όπως εκτιμά η αναλύτρια της Citi, Beatha Manthey, οι κίνδυνοι για τα κέρδη ανά μετοχή των ευρωπαϊκών εισηγμένων διευρύνονται, ιδίως μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών.

Μέχρι πρόσφατα, η αγορά προεξοφλούσε αύξηση των κερδών ανά μετοχή στην Ευρώπη κοντά στο 10% το 2026. Ωστόσο, η εμπειρία του προηγούμενου έτους έχει κάνει τους επενδυτές ιδιαίτερα επιφυλακτικούς. Το 2025, ενώ οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για ισχυρή αύξηση κερδών, το τελικό αποτέλεσμα ήταν ουσιαστικά μηδενικό, λόγω των εμπορικών εντάσεων και της ισχυροποίησης του ευρώ.

Η Citi εκτιμά ότι το 2026 η αύξηση των ευρωπαϊκών εταιρικών κερδών θα περιοριστεί στο 8%, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω υποβάθμιση αυτής της εκτίμησης. Ταυτόχρονα, υπολογίζει ότι κάθε ανατίμηση του ευρώ κατά 10% έναντι του δολαρίου οδηγεί σε μείωση των προβλέψεων για τα ευρωπαϊκά κέρδη κατά περίπου 2%.

Με βάση τα παραπάνω, η Citi βλέπει περιορισμένο περιθώριο ανόδου, της τάξης του 5%, για τον Stoxx 600 έως το τέλος του έτους. Παράλληλα, υποβαθμίζει σε «sell» τη σύσταση για τους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και των χημικών, ενώ αντιθέτως αναβαθμίζει σύσταση για τον ενεργειακό κλάδο σε «neutral».