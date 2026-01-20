Ευρωαγορές: Οι απειλές Τραμπ «πληγώνουν» τους δείκτες

Η έντονη πίεση που ασκεί ο Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας ανεβάζει το γεωπολιτικό θερμόμετρο και τις ανησυχίες πως οδηγούμαστε σε ένα εμπορικό πόλεμο ΕΕ-ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση: 11:57

Διευρύνουν τις χθεσινές τους απώλειες την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς η έντονη πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ στις κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, ανεβάζει το γεωπολιτικό θερμόμετρο και τις ανησυχίες πως οδηγούμαστε σε ένα εμπορικό πόλεμο ΕΕ-ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,72% στις 599,02 μονάδες, με όλους τους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί επίσης 1,32% στις 5.847 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 1,52% στις 24.590 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 αποδυναμώνεται 1,27% στις 8.008 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 1,37% στις 10.053 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει απώλειες 1,53% στις 44.502 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 κινείται στο -1,73% στις 17.358 μονάδες.

Στο ταμπλό, σημαντικές πιέσεις δέχεται η μετοχή του κολοσσού πολυτελείας LVMH, ο οποίος διαθέτει brands όπως Moët & Chandon, Dom Pérignon και Veuve Clicquot - σημειώνει πτώση 2,3%, ενώ ο γαλλικός κολοσσός ποτών Remy Cointreau, κατασκευαστής της σαμπάνιας Telmont, χάνει 2,1% μετά την απειλή Τραμπ πως θα επιβάλει 200% δασμούς στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες μετά την άρνηση Μακρόν να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι μια απειλή, σε αυτό το στάδιο, απαράδεκτη, ασύλληπτης σκληρότητας και προφανώς δεν μπορεί να μείνει χωρίς αντίδραση όχι μόνο από τη Γαλλία αλλά και από ολόκληρη την ΕΕ», αντέδρασε από την πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας Ανί Ζενεβάρ μιλώντας στο TF1.

Η πτώση των αγορών έρχεται μετά την ανακοίνωση του Τραμπ το Σάββατο ότι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενους δασμούς, ξεκινώντας από 10% την 1η Φεβρουαρίου και φτάνοντας το 25% την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία που να επιτρέπει στην Ουάσιγκτον να «αγοράσει» τη Γροιλανδία.

Οι προτεινόμενοι δασμοί στοχεύουν τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις νέες απειλές του Τραμπ για δασμούς ως «απαράδεκτες» και φέρεται να εξετάζουν αντίμετρα — με τη Γαλλία να λέγεται ότι πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο όπλο της, το «μπαζούκα», παλαιότερα γνωστό ως μέσο κατά του εξαναγκασμού (ACI).

Η προσοχή σήμερα στρέφεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, που γίνεται στην σκιά των απειλών Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να καταφθάσει αύριο, Τετάρτη, και είναι επίσης προγραμματισμένο να κάνει μια ομιλία.