Επίδειξη… δύναμης από τις τράπεζες του ΧΑ – Εντυπωσιακό come back του ΓΔ και νέα υψηλά

Το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές του ΧΑ, αλλά και για επιλεγμένα blue chips, επέτρεψαν στην ελληνική αγορά να διαφοροποιηθεί… εκκωφαντικά από το έντονα πτωτικό κλίμα των μεγάλων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Αν και οι συναλλαγές της Δευτέρας ξεκίνησαν με απώλειες περί του 1,3% για τον Γενικό Δείκτη, η προσφορά απορροφήθηκε και, από τις 14:20 και μετά, ο ΓΔ κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος «γράφοντας» νέα υψηλά στις 2.259 μονάδες, παρά το γεγονός ότι οι απώλειες τόσο σε Φρανκφούρτη όσοι και Παρίσι υπερέβαιναν το 1%-1,5%.

Ενδεικτικό, επίσης, το γεγονός ότι ο συνολικός τζίρος της ημέρας έφτασε τα 267,6 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων €14,91 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές), παρά την αργία στη Wall Street. 150,87

Εκτός συνόρων, η κλιμάκωση της κατάστασης σχετικά με τη Γροιλανδία και το «ρήγμα» στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ εξακολουθεί να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πληροφορίες για ευρωπαϊκά δασμολογικά αντίποινα, ενώ τη σοβαρότητα της κατάστασης καταδεικνύει και το σενάριο σύγκλησης έκτακτης Συνόδου Κορυφής τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Αυτό που σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, πέραν των αμιγώς πολιτικών/γεωπολιτικών προεκτάσεων αυτής της κρίσης, είναι ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ κινδυνεύει πλέον με κατάρρευση, αν δε βρεθεί άμεσα τρόπος αποκλιμάκωσης κι αν η κατάσταση εξελιχθεί σε έναν πλήρους κλίμακας εμπορικό πόλεμο – με προφανείς οικονομικές επιπτώσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Εντός συνόρων, και παρά τα υψηλά κέρδη που έχουν προηγηθεί από την αρχή του έτους, η Λεωφόρος Αθηνών με «όχημα» τον τραπεζικό κλάδο συνέχισε στον… δρόμο του re-rating. Ο τραπεζικός δείκτης βρέθηκε από το -2% (στα πρώτα λεπτά των συναλλαγών) στο +1,76%, για να κλείσει τελικά στις 2.668,50 μονάδες (+1,75%).

Ειδικά οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που απορρόφησαν το 56% του συνολικού τζίρου (150,87 εκατ. ευρώ) συμπαρέσυραν και τον Γενικό Δείκτη, που ανέκαμψε από τις 2.215 μονάδες και έκλεισε σε νέα υψηλά 16ετίας, με άνοδο 0,48% στις 2.256,32 μονάδες.

Και αυτό, παρά το γεγονός ότι στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,3, με 52 τίτλους σε θετικό έδαφος, 67 σε αρνητικό και 32 αμετάβλητους.

Μικτή εικόνα σε μεσαία και κεφαλαιοποίηση

Η τελικά εικόνα στον FTSE Large Cap περιελάμβανε 12 μετοχές σε θετικό έδαφος, έναντι 13 σε αρνητικό. Μεταξύ των πρώτων, ξεχώρισε η ΕΤΕ με άνοδο 2,79% στα 15,31 ευρώ, η Eurobank ενισχυμένη 2,37% στα 4,06 ευρώ και η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 1,98% στα 8,26 ευρώ. Το top-5 συμπλήρωσαν οι ElvalHalcor και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έκλεισαν ενισχυμένες 1,56% και 1,14% αντίστοιχα, ενώ με κέρδη άνω του 1% έκλεισε και ο τίτλος της Aktor (+1,03%).

Ενισχυμένες σε μικρότερο ποσοστό ακολούθησαν οι Σαράντης (+0,75%), ΔΕΗ (+0,65%), Coca-Cola HBC (+0,44%), Τιτάν (+0,37%), Optima(+0,36%) και Cenergy (+0,35%).

Στον αντίποδα βρέθηκαν οι τίτλοι των Helleniq Energy και Metlen με απώλειες 3,10% και 2,02% αντίστοιχα. Στο -1,73% και τα 16,50 ευρώ έκλεισε ο ΟΤΕ, στο -1,53% η Jumbo, ενώ Viohalco και ΟΠΑΠ υποχώρησαν περί του 1%-1,1%. Σε αρνητικό έδαφος, με μικρότερες απώλειες, ολοκλήρωσαν επίσης οι μετοχές των Motor Oil (-0,8%), Aegean (-0,71%), ΕΥΔΑΠ (-0,67%), Lamda Development (-0,28%), Τρ. Κύπρου (-0,23%), Alpha Bank (-0,23%) και ΔΑΑ (-0,09%).

Στη σύνθεση του FTSE Mid Cap ξεχώρισε το +8,36% της Άβαξ στα 3,50 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,1% για τη Dimand, 2,06% για την Trade Estates και 1,85% για την Profile. Στον αντίποδα βρέθηκαν οι Quest και Autohellas με απώλειες περί του 1,5%, και ακολούθησαν Qualco και ΑΔΜΗΕ με απώλειες 1,10% και 1,02% αντίστοιχα.