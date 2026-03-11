Ο ΥΠΑΑΤ Κ. Τσιάρας εγκαινιάζει την Agrotica 2026

Τα εγκαίνια της Agrotica 2026 θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης αγροτικής έκθεσης της χώρα

Τα εγκαίνια της Agrotica 2026 θα πραγματοποιήσει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεγαλύτερης αγροτικής έκθεσης της χώρας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Agrotica αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για τον αγροτικό τομέα, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς του πρωτογενούς τομέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικότερα, αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια της Agrotica 2026 και θα απευθύνει ομιλία, κατά την οποία θα αναφερθεί στο μέλλον του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, καθώς και στις προκλήσεις και τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει στη σύγχρονη εποχή.

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, το πρόγραμμα του κ. Τσιάρα περιλαμβάνει σειρά εκδηλώσεων και επαφών στο πλαίσιο της έκθεσης.

Στις 10:00, θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση της Γεωπονικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο «Γερμανός».

Στις 11:00, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και περιήγηση στα περίπτερα της έκθεσης.

Στις 13:00, θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που συνδιοργανώνεται με την Τράπεζα Πειραιώς, στο περίπτερο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία θα τοποθετηθούν, επίσης, εκπρόσωποι της διοίκησης της τράπεζας, καθώς και ο γγ Αγροτικής Πολιτικής, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Στις 14:30, θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Επίσης, στις 18:30, στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης», ο υπουργός θα απευθύνει ομιλία στην εκδήλωση «Ελληνίδα Αγρότισσα-Η ψυχή της ελληνικής γης-της γης οι Καρυάτιδες», η οποία περιλαμβάνει δύο θεματικά πάνελ:

- «Ισχυροποίηση του ρόλου της αγρότισσας» και

- «Γυναικεία επιχειρηματικότητα».

Η εκδήλωση αναδεικνύει τη συμβολή της Ελληνίδας αγρότισσας στην παραγωγή, την αγροτική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της Agrotica 2026, θα πραγματοποιηθούν, επίσης, ενημερωτικές εκδηλώσεις από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους εποπτευόμενους φορείς του.

Στο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων περιλαμβάνεται και αυτή για την αγροτική εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (14/3), στις 10:00, στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ, με τη συμμετοχή των γγ, Αργυρώς Ζέρβα και Αντώνη Φιλιππή καθώς και μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η εκδήλωση θα εστιάσει στον ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού αγροτικού τομέα.

