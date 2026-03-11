Τέσσερις πασχαλινές μονοήμερες εκδρομές κοντά στην Αθήνα

Ακόμα κι αν μείνετε στην Αθήνα το Πάσχα, υπάρχουν αρκετοί κοντινοί προορισμοί που αξίζουν ακόμα και για μια μονοήμερη εκδρομή της τελευταίας στιγμής.

Το Πάσχα στην Αθήνα έχει τη δική του ομορφιά, με έθιμα και παραδόσεις που ξεχωρίζουν. Ωστόσο, μια εκδρομή, έστω και σύντομη, μας κάνει να αφήσουμε για λίγο την καθημερινότητα και να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, τη θάλασσα και τη χαλαρή ατμόσφαιρα ενός γραφικού χωριού.

Αν το Πάσχα σας βρει στην Αθήνα και θέλετε να αλλάξετε σκηνικό, έχουμε συγκεντρώσει για εσάς μερικές ιδέες για μονοήμερες εκδρομές ώστε να το γιορτάσετε σε πόλεις και χωριά χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψετε μακριά. Ζήστε τα πασχαλινά έθιμα και απολαύστε την ανθισμένη φύση, από τη Βοιωτία έως την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Ρουμελιώτικο Πάσχα στη Λιβαδειά

Το Ρουμελιώτικο Πάσχα αποτελεί μια εμπειρία που αξίζει να ζήσετε έστω μια φορά. Η Λιβαδειά είναι ταυτισμένη με το Πάσχα, καθώς οι κάτοικοι προετοιμάζονται αρκετό καιρό πριν για το γλέντι της ημέρας. Σε μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα έχετε τη δυνατότητα να βρεθείτε στην πόλη και να διασκεδάσετε παρέα με τους ντόπιους. Το έθιμο του Λάκκου διατηρείται χρόνια και περνά από γενιά σε γενιά. Ο λάκκος είναι το σημείο που στήνεται το πασχαλινό γλέντι και από νωρίς το πρωί οι κάτοικοι ξυπνούν να ανάψουν τη φωτιά με τη λαμπάδα της Ανάστασης. Η πόλη τυλίγεται με σύννεφα καπνού, με μυρωδιές από τις σούβλες και παραδοσιακή μουσική. Σε κάθε αυλή το σούβλισμα του οβελία είναι σημαντική υπόθεση.

