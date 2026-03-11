Ειδήσεις | Διεθνή

Βρετανία: Χιλιάδες συγγραφείς λένε «όχι» στην εκμετάλλευση των έργων τους από την τεχνητή νοημοσύνη

Βρετανία: Χιλιάδες συγγραφείς λένε «όχι» στην εκμετάλλευση των έργων τους από την τεχνητή νοημοσύνη
Περίπου 10.000 συγγραφείς εξέδωσαν ένα κενό βιβλίο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση των έργων τους από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η σύγκρουση μεταξύ δημιουργών και τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κλιμακώνεται στο Λονδίνο. Περίπου 10.000 συγγραφείς, μεταξύ των οποίων οι Καζούο Ισιγκούρο, Φιλίπα Γκρέγκορι και Ρίτσαρντ Όσμαν, εξέδωσαν ένα «άδειο» βιβλίο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη χρήση των έργων τους από το AI.

Η πρωτοφανής πρωτοβουλία τους- η έκδοση ενός βιβλίου που περιέχει μόνο μια λίστα με τα ονόματα των συντελεστών- έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η κυβέρνηση εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

