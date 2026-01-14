Απώλειες άνω του 1% για το πετρέλαιο

ο Τραμπ υπονόησε ότι μπορεί να μην επιτεθεί στο Ιράν, δηλώνοντας πως πληροφορήθηκε ότι «οι δολοφονίες διαδηλωτών έχουν σταματήσει».

Απώλειες άνω του 1% κατέγραψε την Τετάρτη το πετρέλαιο αφότου ο Τραμπ υπονόησε ότι μπορεί να μην επιτεθεί στο Ιράν, δηλώνοντας πως πληροφορήθηκε ότι «οι δολοφονίες διαδηλωτών έχουν σταματήσει».

Το αμερικανικό αργό υποχώρησε 95 σεντς ή 1,55% στα 60,2 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό Brent σημείωσε πτώση 93 σεντς ή 1,42% στα 64,54 δολάρια ανά βαρέλι.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε απειλήσει να λάβει δράση εναντίον του Ιράν εάν προχωρούσε με εκτελέσεις διαδηλωτών. Έτσι, η αγορά πετρελαίου ερμήνευσε τις σημερινές τοποθετήσεις ως ένδειξη ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να απομακρύνεται τουλάχιστον προς το παρόν από το σενάριο στρατιωτικών πληγμάτων.

«Θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ωστόσο, λάβαμε μια πολύ καλή ενημέρωση από άτομα που γνωρίζουν τι συμβαίνει. Όλοι μιλούν για πολλές εκτελέσεις που έλαβαν χώρα σήμερα. Μας είπαν ότι δεν έγιναν εκτελέσεις. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό», δήλωσε ο Τραμπ.

Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής των μαζικών διαδηλώσεων, με εκατοντάδες ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Η κυβέρνηση έχει διακόψει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθιστώντας δύσκολο για τον έξω κόσμο να επαληθεύσει την εξέλιξη της κατάστασης επί τόπου.

Το Ιράν είναι μέλος του ΟΠΕΚ και σημαντικός παραγωγός αργού πετρελαίου. Οι επενδυτές παρακολουθούν την κατάσταση για να δουν αν οι κοινωνικές αναταραχές στην Ισλαμική Δημοκρατία θα διαταράξουν τον εφοδιασμό με πετρέλαιο.