Στην κόψη του ξυραφιού ΗΠΑ - Ιράν με απειλή στον Τραμπ: «Αυτή τη φορά, η σφαίρα δεν θα αστοχήσει»

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε με πλήγματα της Τεχεράνης σε αμερικανικές βάσεις της Μ. Ανατολής, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιτεθεί.

Τελευταία ενημέρωση 20:10

Με ανάφλεξη απειλείται η Μέση Ανατολή καθώς διεθνή ΜΜΕ προαλείφουν στρατιωτική επίθεση στο Ιράν από τις ΗΠΑ με μέρος του προσωπικού που βρίσκεται στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ να αποχωρεί λόγω των «αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων». Η Αλ Ουντέιντ, η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή, φιλοξενεί 10.000 στρατιώτες και έγινε στόχος του Ιράν τον Ιούνιο ως αντίποινα για τις αμερικανικές επιθέσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του.

Αμερικανός αξιωματούχος, δήλωσε στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων. Επίσης, δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση φαίνεται πιθανή, με τον έναν να εκτιμά ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, με τύμπανα πολέμου να ηχούν στην ευρύτερη περιοχή.

Ισραηλινός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ένα απειλητικό μήνυμα με αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν το μήνυμα είναι πως: «αυτή τη φορά η σφαίρα δεν θα χάσει τον στόχο».

Islamic republic state TV just crossed a red line. Airing an image of President Trump after an attempted assassination (by the regime) along with a Persian message reading “this time, the bullet won’t miss.” This is a direct threat against the President. pic.twitter.com/g4UUwnxEYX — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 14, 2026

Είναι μια σαφής αναφορά στην απόπειρα δολοφονίας τον Ιούλιο του 2024 όταν μια σφαίρα χτύπησε στο αυτί τον Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας. Το μήνυμα συνοδευόταν από μια φωτογραφία από εκείνη την ομιλία ενώ αποτελεί την πιο άμεση απειλή της Τεχεράνης εναντίον του Τραμπ, μετά τις επανειλημμένες απειλές του ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στη χώρα αν συνεχίσει τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Παράλληλα, στο διπλωματικό μέτωπο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία ζήτησε από τα μέλη του προσωπικού της να «επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις» κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μετά την απειλή του Ιράν να ανταποδώσει σε πιθανές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ με την κατάσταση να οδηγείται σε οριακό σημείο.

«Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες στο βασίλειο να κάνουν το ίδιο», ανέφερε η πρεσβεία σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της, επικαλούμενη τις «τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις» εν μέσω του κύματος διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία. Προηγήθηκαν δηλώσεις ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου περί ιρανικών πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις της περιοχής, σε περίπτωση που η Ουάσιγκτον επιτεθεί.

«Η Τεχεράνη έχει ενημερώσει τις περιφερειακές δυνάμεις, από τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέχρι την Τουρκία, ότι οι αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες θα δεχθούν επίθεση εάν οι ΗΠΑ στοχεύσουν το Ιράν […] καλώντας τες να εμποδίσουν την Ουάσιγκτον να επιτεθεί», ανέφερε ο αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με το γεωπολιτικό θερμόμετρο να ανεβαίνει στα ύψη.

Φρουροί της Επανάστασης: Θα απαντήσουμε με αποφασιστικότητα σε Ισραήλ και ΗΠΑ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».

Αβέβαιη η στάση της Χεζμπολάχ σε ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν

Διπλωμάτες ζήτησαν εγγυήσεις από τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου ότι δεν θα εξαπολύσει επιθέσεις σε περίπτωση που οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ διεξάγουν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα λιβανέζος αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υποστηριζόμενο από το Ιράν κίνημα Χεζμπολάχ προσεγγίστηκε μέσω διπλωματικών διαύλων, την περασμένη εβδομάδα, για το ζήτημα αυτό.

Η Χεζμπολάχ απέφυγε να δώσει σαφείς εγγυήσεις, ανέφερε ο Λιβανέζος αξιωματούχος στο Reuters, εκτιμώντας πως το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου δεν σκοπεύει να αναλάβει δράση εφόσον τα πλήγματα στο Ιράν δεν συνιστούν «υπαρξιακή απειλή» για την ιρανική ηγεσία, ανέφερε με την Μέση Ανατολή να τίθεται σε κατάσταση επιφυλακής και αυξημένου συναγερμού.

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από τη βάση του Κατάρ

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Τhe i Paper, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη άμεσα σε σχολιασμό της είδησης .