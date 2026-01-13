Σε αρνητικό έδαφος η Wall Street - Η JP Morgan «τράβηξε» προς τα κάτω τον S&P 500

Ανησυχία προκάλεσε στο επενδυτικό κοινό και το μήνυμα που έστειλε στους Ιρανούς διαδηλωτές ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

Απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες της Wall Street την Τρίτη, υποχωρώντας από τα χθεσινά ρεκόρ, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν τα νέα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό των ΗΠΑ, ο οποίος έτρεξε με ρυθμό 2,7% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, ενώ το βλέμμα τους ήταν στραμμένο και στα εταιρικά αποτελέσματα που δημοσιεύονται για το τέταρτο τρίμηνο, ιδίως αυτά της JP Morgan.

Η εν λόγω μέτρηση ενισχύει τις ελπίδες ότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) εξετάζει την επόμενη κίνησή της σχετικά με τα επιτόκια ενόψει της συνεδρίασης στις 28 Ιανουαρίου. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας χαμηλό τεσσάρων ετών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά σχεδόν 400 μονάδες ή 0,80% στις 49.191 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 έχασε 0,22% στις 6.962 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε επίσης πτώση κατά 0,10% στις 23.709 μονάδες.

Στο μεταξύ, ανησυχία προκάλεσε στο επενδυτικό κοινό το μήνυμα που έστειλε στους Ιρανούς διαδηλωτές ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν», ενώ τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες 48 ώρες, καθώς οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται για δεύτερη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, καλεί τους διαδηλωτές να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, ενώ αναφέρει ότι: «ακύρωσε όλες τις συναντήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους» μέχρι να σταματήσει η καταστολή. «Αναλάβετε τον έλεγχο των θεσμών σας. Αποθηκεύστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα» πρόσθεσε.

Στο ταμπλό, άνοδο 7% παρουσίασαν τα έσοδα τετάρτου τριμήνου της JP Morgan. Ειδικότερα, ο αμερικανικός τραπεζικός κολοσσός ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 5,23 δολάρια ανά μετοχή, έναντι πρόβλεψης για 5 δολ/μτχ ενώ ο τζίρος της αυξήθηκε 7% στα 46,77 δισ. δολάρια, υψηλότερα από την εκτίμηση των 46,201 δισ. δολαρίων των αναλυτών. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν επίσης κατά 7% στα 25,1 δισ. δολάρια, αντιστοιχώντας στις προσδοκίες των αναλυτών για τα καθαρά κέρδη από τόκους. Παρόλα αυτά, η μετοχή του τραπεζικού κολοσσού υποχώρησε κατά 4,2%.

Επιπλέον, η μετοχή της Delta Air Lines έχασε 2,4% λόγω των μικτών αποτελεσμάτων που κατέγραψε το τέταρτο τρίμηνο. Ειδικότερα, η εταιρεία σημείωσε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,55 δολάρια έναντι 1,53 δολαρίων των εκτιμήσεων συναίνεσης από την LSEG. Τα προσαρμοσμένα έσοδα, όμως, ήταν 14,61 δισ. δολ. έναντι 14,69 δισ. δολ. της εκτίμησης.

Παρόλα αυτά, η αεροπορική εταιρεία προέβλεψε ότι τα κέρδη της σε σχέση με το 2025 θα μπορούσαν να αυξηθούν φέτος περισσότερο από 20% λόγω της ισχυρής ζήτησης για ταξίδια, και ενδεχομένως να φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, η Delta προέβλεψε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 6,50 και 7,50 δολαρίων φέτος, σε σύγκριση με την εκτίμηση των αναλυτών για 7,25 δολάρια ανά μετοχή.

Το επενδυτικό κοινό αναμένει περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, με το βλέμμα να είναι στραμμένο στον τραπεζικό κλάδο, αφού οι Bank of America, Citigroup και Morgan Stanley θα ανακοινώσουν τα οικονομικά τους μεγέθη μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όσον αφορά την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σε μία δήλωση στήριξης προς τον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ μετά την ποινική διαδικασία που έχει κινηθεί εις βάρος του, προχώρησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και άλλοι οκτώ κεντρικοί τραπεζίτες, σε συνέχεια των δηλώσεων που έκαναν τρεις πρώην πρόεδροι της Fed, οι Γέλεν, Μπερνάνκι, Γκρίνσπαν.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο Ομοσπονδιακό Αποθεματικό Σύστημα και στον πρόεδρό του Jerome H. Powell. Η ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας των τιμών, της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής σταθερότητας προς το συμφέρον των πολιτών που εξυπηρετούμε. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί αυτή η ανεξαρτησία, με πλήρη σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λογοδοσία. Ο πρόεδρος Powell έχει υπηρετήσει με ακεραιότητα, εστιάζοντας στην αποστολή του και με αταλάντευτη δέσμευση στο δημόσιο συμφέρον. Για εμάς, είναι ένας σεβαστός συνάδελφος που χαίρει της υψηλότερης εκτίμησης από όλους όσους έχουν συνεργαστεί μαζί του.»