Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές μετά τα ρεκόρ

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις συνεχιζόμενες δηλώσεις του Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στις ευρωαγορές μία ημέρα μετά τα νέα ρεκόρ καθώς μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στις συνεχιζόμενες δηλώσεις του Τραμπ περί προσάρτησης της Γροιλανδίας.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,05% στις 605,6 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 υποχωρεί 0,02% στις 5.930 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κερδίζει 0,56% στις 25.035 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 διολισθαίνει 0,11% στις 8.228 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 με -0,44% βρίσκεται στις 10.079 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο καταγράφει κέρδη 0,43% στις 45.956 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,3% στις 17.698 μονάδες.

Στο ταμπλό, άνοδο 1,6% σημειώνει η μετοχή της Bayer στο Χρηματιστήριο της Γερμανίας μετά την ανακοίνωσή της ότι προχωρά σε μήνυση ενάντια των κατασκευαστών εμβολίων Covid-19 Pfizer, BioNTech και Moderna, ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποίησαν τη δική της τεχνολογία mRNA στα εμβόλιά τους.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι ο Τραμπ μελετά «φάσμα επιλογών» προκειμένου να αποκτήσει τη Γροιλανδία, συμπεριλαμβανομένης της «χρήσης του στρατού». Η Γροιλανδία και η Δανία έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η χώρα δεν είναι προς πώληση, ενώ οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία αναφέρουν ότι «η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της. Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία».

Ασία

Πτωτικά έκλεισαν οι αγορές στα ασιατικά χρηματιστήρια σπάζοντας ένα θετικό σερί δύο ημερών καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 διολίσθησε 0,99% στις 51.996,5 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έχασε 0,77% στις 3.511,34 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύεται 0,57% στις 4.551,06 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq πρόσθεσε 0,9% στις 947,39 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ διολίσθησε 0,94% ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 0,29% στις 4.776,67 μονάδες.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας έκλεισε στις 8.695,6 μονάδες με +0,15% έπειτα από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της χώρας που βρέθηκε κάτω από τις προσδοκίες. Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) ενισχύθηκε 3,4% τον Νοέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, έναντι των εκτιμήσεων του Reuters για άνοδο κατά 3,7%.