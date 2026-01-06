Ήπια ανοδικά η Wall Street μετά το ράλι της Δευτέρας

O Nasdaq προσθέτει 0,46% με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών: Nvidia (+1,9%), Micron Tecnhology (+6,3%), Palantir (+1,9%).

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες στη Wall Street την Τρίτη, μετά τα νέα ρεκόρ που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καθώς το βλέμμα των επενδυτών παραμένει στην τεταμένη πολιτική κατάσταση μεταξύ της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας, κατά την οποία αιχμαλώτισαν και συνέλαβαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο (και τη σύζυγό του), ο οποίος μεταφέρθηκε χθες στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαδούρο δήλωσε χθες Δευτέρα πως είναι «αιχμάλωτος πολέμου» και αθώος όταν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,15% στις 49.048 μονάδες. Ο διευρυμένος S&P 500 ισχυροποιείται 0,30% στις 6.922 μονάδες. O τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 0,46% στις 23.502 μονάδες με ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών κολοσσών: Nvidia (+1,9%), Micron Tecnhology (+6,3%), Palantir (+1,9%).

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με κέρδη. Ο Dow Jones έκλεισε σε νέα επίπεδα ρεκόρ στις 48.977 μονάδες, ενισχυμένος κατά 595 μονάδες ή 1,23%. Παρόμοια εικόνα και για τον διευρυμένο S&P 500, ο οποίος έκλεισε άνοδο 0,64% στις 6.902 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,69% στις 23.395 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι ενεργειακές μετοχές υποχωρούν μετά τα κέρδη που σημειώθηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με τη Chevron και την Exxon Mobil να ενισχύονται κατά 2% και 1,1% αντίστοιχα. Η Halliburton υποχωρεί κατά 3,8%, ενώ η SLB χάνει 0,05%.