Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με φόντο τη Βενεζουέλα - Ισχυρά κέρδη για τις αμυντικές μετοχές

Τελευταία ενημέρωση 13:18

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, με ώθηση από την άνοδο που καταγράφουν οι μετοχές του κλαδου της άμυνας, καθώς οι αγορές παγκοσμίως αντιδρούν στις αμερικανικές επιδρομές στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

O Μαδούρο και η σύζυγός του, αφότου αιχμαλωτίστηκαν σε επιδρομή στο Καράκας, μεταφέρθηκαν στη Νέα Υόρκη, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει σκοπό να τον προσαγάγει σε δίκη για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Αμερικανικός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση». Ωστόσο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φάνηκε να ανασκευάζει αυτά τα σχόλια την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να επιτύχει τους πολιτικούς της στόχους. Επίσης, δεν ανέφερε αν οι ΗΠΑ θα διοικήσουν άμεσα τη Βενεζουέλα.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,36% στις 598,30 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,76% στις 5.894 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,80% στις 24.729 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,09% στις 8.202 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,14% στις 9.965 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,79% στις 44.735 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με +0,29% στις 17.542 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές καταγράφουν ισχυρά κέρδη, ενώ ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense ενισχύεται κατά 2,5%: Rheinmetall (+7,2%), Leonardo (+2,7%), Hensoldt (+4,3%), Renk (+7%).

Ανάμεσα στους «μεγάλους κερδισμένους» βρίσκεται και η ελβετική βιομηχανία βαλβίδων VAT Group, η οποία κερδίζει πάνω από 9%, καθώς και η Johnson Matthey, μια βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, η οποία προσθέτει 7,5%.

Ασιατικά χρηματιστήρια: Άλμα άνω του 3% για τον Nikkei

Με σημαντικά κέρδη άρχισαν την εβδομάδα οι αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, καθώς έλαβαν σημαντική ώθηση από τον κλάδο της άμυνας, στη σκιά των εξελίξεων στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άλμα άνω του 3% στις 51.865 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix πρόσθεσε 2% στις 3.477 μονάδες. Οι αμυντικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, με την IHI Corp να κλείνει στο σχεδόν +9%, την Mitsubishi Heavy Industries να προσθέτει 8,4% και την Kawasaki Heavy Industries να ενισχύεται κατά 7,9%.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε επίσης άλμα κατά 3,43% στις 4.457 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,26% στις 957,50 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ απώλεσε 0,15% στις 26.298 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας ενισχύθηκε 1,90% στις 4.717 μονάδες.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με οριακά κέρδη 0,01% στις 8.728 μονάδες.