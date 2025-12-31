Τρίτη χρονιά με διψήφια κέρδη για τη Wall Street

Εμβληματικό αποδείχθηκε για την Wall Street το 2025, με τους δείκτες να χτυπούν αλλεπάλληλα ρεκόρ μέσα σε μία τέλεια καταιγίδα με ισχυρούς καταλύτες.

Εμβληματικό αποδείχθηκε για την Wall Street το 2025, με τους δείκτες να χτυπούν αλλεπάλληλα ρεκόρ μέσα σε μία τέλεια καταιγίδα με ισχυρούς καταλύτες: από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, την ανάκτηση της επενδυτικής ψυχραιμίας από το bear market με τη βίαια διόρθωση λόγω των δασμών στις 2 Απριλίου («Ημέρα της Απελευθέρωσης»), το δυναμικό ράλι στις μετοχές τεχνολογίας και ΑΙ παρά τους φόβους για υπερτιμημένες αποτιμήσεις, τα ικανοποιητικά επιχειρηματικά μεγέθη μέχρι και τις πολυπόθητες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed.

Το 2025 ήταν η τρίτη συναπτή χρονιά με διψήφια κέρδη: Ο Dow Jones ενισχύθηκε 12,97%, ο S&P 500 πρόσθεσε 16,39% (το ChatGPT ήταν «όχημα» ανόδου για τον διευρυμένο δείκτη με +13% το 2023 και +24% το 2024) ενώ ο Nasdaq είναι ο μεγάλος νικητής καθώς αναρριχήθηκε 20,36% με ώθηση από τους tech τίτλους. Η Alphabet ξεχώρισε από τις Magnificent Seven, με άλμα άνω του 65%, ενώ ορόσημο αποτέλεσε και η κεφαλαιοποίηση των 5 τρισ. δολαρίων της Nvidia ως η πολυτιμότερη εισηγμένη διεθνώς.

Σε επίπεδο Δεκεμβρίου, ο Dow Jones μέτρησε άνοδο 0,7%, στον όγδοο συνεχόμενο «πράσινο» μήνα του, σε ένα σερί που έχει να γίνει από το 2018. Ο S&P 500 ολοκλήρωσε με πτώση 0,1% και δεν κατάφερε να πετύχει το οκτάμηνο σερί κερδών. Ο Nasdaq κατέγραψε επίσης απώλειες 0,5%. Στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, ο Dow Jones υποχώρησε 0,63% στις 48.063 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,73% στις 6.845 μονάδες και o Nasdaq αποδυναμώθηκε 0,76% στις 23.241 μονάδες.

Η πορεία του 2025 χαρακτηρίστηκε από πολλά σκαμπανεβάσματα, καθώς στα ταμπλό επικράτησαν έντονες διακυμάνσεις που προκλήθηκαν από το εμπορικό μέτωπο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις εκρήξεις ανησυχίας για «φούσκα» στο ΑΙ. Η φετινή δυναμική έχει εξασθενήσει τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, με το λεγόμενο ράλι του Άγιου Βασίλη μέχρι στιγμής να μην έχει απογειωθεί, καθώς οι επενδυτές αναβάλλουν τις μεγάλες αποφάσεις για μετά τις γιορτές, προχωρώντας σε ισχυρό profit taking.

«Η Wall Street ολοκληρώνει τη χρονιά με υποτονικό τρόπο, σε ένα θετικό έτος για τις μετοχές, αν και περιελάμβανε μια ή δύο νευρικές στιγμές», τόνισε ο Κάιλ Ρόντα, ανώτερος αναλυτής στην Capital.com. «Οι αγορές αποτιμούν ένα σχεδόν τέλειο σύνολο συνθηκών ενόψει του επόμενου έτους» πρόσθεσε εκτιμώντας πως η πρόσφατη κατοχύρωση κερδών προμηνύει μέρος της μελλοντικής αστάθειας το 2026.

Στρατηγικοί αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του CNBC αναμένουν ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να καταγράψει άλλη μια διψήφια άνοδο το 2026, αλλά πολλοί ανησυχούν ότι οι μετοχές θα μπορούσαν να περάσουν μεγάλο μέρος του έτους με ακραίες διακυμάνσεις. «Καθώς κοιτάμε προς το επόμενο έτος, αναμένουμε λίγο περισσότερη αστάθεια», ανέφερε η Μέγκαν Σου, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής και κατασκευής χαρτοφυλακίου στο Wilmington Trust.

«Νομίζω ότι πρόκειται για ένα υγιές είδος αναταραχής καθώς επαναφέρουμε τις θέσεις μας για το επόμενο σκέλος του bull market, το οποίο αναμένουμε να συνεχιστεί, παρά έναν αρκετά υψηλό κίνδυνο ύφεσης», συμπλήρωσε. Ο διαχειριστής κεφαλαίων της DoubleLine, Μπιλ Κάμπελ, περιέγραψε το 2025 ως «τη χρονιά της αλλαγής και των εκπλήξεων», με τις μεγάλες κινήσεις να «συνδέονται» στα ίδια σεισμικά ζητήματα - τον εμπορικό πόλεμο, τη γεωπολιτική και το χρέος.

Εστίασε τέλος στο ράλι 64% για χρυσό και 141% για ασήμι σε ιστορικά υψηλά, την «βουτιά» σχεδόν 20% για πετρέλαιο και την πτώση 7% για Bitcoin (κατάρρευση 30% από το ρεκόρ των 125.000 δολαρίων τον Οκτώβριο). Παράγοντες αστάθειας αποτέλεσαν επίσης το «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο Τραμπ που εκτόξευσε την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου στο 5,1% - σε υψηλό από το 2007- αλλά και η εξασθένιση του δολαρίου (-10%).