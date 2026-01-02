Ευρωαγορές: Θετικό το ντεμπούτο στο 2026 - Νέο ιστορικό υψηλό για τον FTSE 100

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 10.000 μονάδων και κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό.

Ήπια κέρδη καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην πρώτη ημέρα συνναλαγών του 2026, κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στο νέο έτος μετά τα διαδοχικά ρεκόρ του 2025.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,55% στις 596,02 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος, ενώ ο τομέας των εξορύξεων κερδίζει 0,9%. Ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,68% στις 5.891 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,46% στις 24.605 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,58% στις 8.196 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,87% και τις 10.018 μονάδες, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των 10.000 μονάδων και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,78% στις 44.295 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με +0,49% στις 17.393 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αποτέλεσε έτος ορόσημο για τις ευρωαγορές με επίτευξη διαδοχικών ιστορικών υψηλών σε κερδοφόρο ράλι τετραετίας, αντλώντας ισχυρή ώθηση από έναν συνδυασμό παραγόντων που εκτείνεται από τα χαμηλότερα επιτόκια διεθνώς, την άρση του φρένου χρέους προς όφελος της δημοσιονομικής στήριξης της Γερμανίας και της διαφοροποίησης των επενδυτικών χαρτοφυλακίων από τις ΗΠΑ.

Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 στο φινάλε του έτους σημείωσε πτώση 0,10% στις 592,20 μονάδες (σε απόσταση βολής από το ρεκόρ όλων των εποχών στις 593,25 μονάδες που εξασφάλισε χτες) αλλά κατοχύρωσε την ισχυρότερη ετήσια απόδοσή του από το 2021, με κέρδη 16% εν μέσω ανθεκτικής οικονομικής ανάπτυξης και της προοπτικής υψηλότερων επενδύσεων και δαπανών στην Γηραιά Ήπειρο. Οι τράπεζες «έλαμψαν» με τη δυναμικότερη επίδοσή τους από το 1997.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Orsted ενισχύεται 5,3% μετά την ανακοίνωση του μεγαλύτερου κατασκευαστή υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο ότι αμφισβήτησε την αναστολή της μίσθωσης της κοινοπραξίας Revolution Wind από την αμερικανική κυβέρνηση και θα ζητήσει δικαστική εντολή.

Στη Βρετανία υποχώρησαν απροσδόκητα οι τιμές κατοικιών τον Δεκέμβριο, υποδηλώνοντας ότι η αγορά ακινήτων ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης που προβλέπει αύξηση των φόρων.

Η Nationwide Building Society που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παρόχους στεγαστικών δανείων στη χώρα, ανέφερε ότι η μέση τιμή κατοικίας μειώθηκε κατά 0,4%, στις 271.068 λίρες (365.000 δολάρια), σημειώνοντας την πρώτη πτώση εδώ και τέσσερις μήνες. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την αύξηση 0,3% του Νοεμβρίου και διέψευσε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν άνοδο 0,1% για το τέλος του έτους.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, οι τιμές των κατοικιών είχαν ανέβει κατά 0,6%, το χαμηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Απρίλιο του 2024.

Στο «πράσινο» τα ασιατικά χρηματιστήρια

Με θετικό πρόσημο άνοιξαν τη νέα χρονιά τα ασιατικά χρηματιστήρια, με το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κορέα να ηγούνται των κερδών, χάρη στο ράλι των μετοχών τεχνολογίας.

Οι αγορές της Ιαπωνίας και της ηπειρωτικής Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω εορτών.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng σημείωσε άνοδο 2,76% στις 26.338 μονάδες, με αιχμή τις μετοχές τεχνολογίας και τις εταιρείες διαδικτύου. Ο δείκτης είχε κλείσει το 2025 με ετήσια κέρδη άνω του 27%, ενισχυμένος από τις επενδύσεις στην αυτάρκεια της κινεζικής βιομηχανίας κατασκευής ημιαγωγών.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 2,27% στις 4.309 μονάδες, με τις μετοχές των Samsung Electronics και SK Hynix να καταγράφουν άνοδο από 2,5% έως 4%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 2,17% στις 945,57 μονάδες.

Ο Kospi συγκαταλέχθηκε στις αγορές με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως το 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 75%, χάρη στη σθεναρή ζήτηση για ημιαγωγούς που χρησιμοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατέγραψε άνοδο 0,15% στις 8.727 μονάδες.

Οι περισσότερες ασιατικές αγορές μετοχών έκλεισαν το 2025 με ισχυρά κέρδη, κυρίως λόγω του εντυπωσιακού ράλι στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς επιταχύνθηκε η ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, data centers και προηγμένα μικροτσίπ.