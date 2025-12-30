Wall Street: Πτωτικά λίγο πριν το 2026 - Τρίτη ημέρα απωλειών για τον S&P 500

Τρίτη σερί πτωτική συνεδρίαση για τον S&P 500. Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed.

Πτωτικά ολοκλήρωσαν την συνεδρίαση της Τρίτης οι δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να επεξεργάζονται τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed που επισήμαναν τον βαθύ διχασμό που επικράτησε μεταξύ των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Fed κατέληξε σε τρίτη σερί μείωση επιτοκίων μόνο έπειτα από λεπτομερή συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η αμερικανική οικονομία.

«Μερικοί από όσους υποστήριξαν τη μείωση των επιτοκίων σε αυτή τη συνεδρίαση ανέφεραν ότι η απόφαση ήταν ισορροπημένη ή ότι θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει τη διατήρηση των επιτοκίων στα ίδια επίπεδα», αναφέρεται στα πρακτικά. Κάποιοι μάλιστα υποστήριξαν ότι πιστεύουν πως βάσει των οικονομικών τους εκτιμήσεων τα επιτόκια θα πρέπει να παραμείνουν αμετάβλητα «για κάποιο χρονικό διάστημα» μετά τη μείωση του Δεκεμβρίου.

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε 0,2% στις 48.367 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολίσθησε 0,14% στις 6.896 μονάδες καταγράφοντας απώλειες για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο τεχνολογικός Nasdaq έκλεισε με απώλειες 0,24% στις 23.419 μονάδες.

Ο Τραμπ νωρίτερα εξαπέλυσε μία ακόμη λεκτική επίθεση εναντίον του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποκαλώντας τον «ηλίθιο» και απειλώντας να τον μηνύσει για «βαριά ανικανότητα» κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίνοντας τον για τις διαδικασίες ανακαίνισης της έδρας της Fed. «Θα ήθελα πολύ να τον απολύσω», πρόσθεσε.

Οι σημερινές κινήσεις ήρθαν έπειτα από την «κακή» αρχή στην εβδομάδα όπου και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν απώλειες με βαρίδι τις τεχνολογικές μετοχές. Η Nvidia έχασε πάνω από 1% ενώ η Palantir αποδυναμώθηκε 2,4%. Οι απώλειες ωστόσο δεν αναιρούν την εκρηκτική πορεία που έχουν διαγράψει το 2025 σημειώνοντας άνοδο 39% και 143% αντίστοιχα. Η μετοχή της AMD έχει ενισχυθεί 78% το αντίστοιχο διάστημα.