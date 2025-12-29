Ευρωαγορές: Με οριακές διακυμάνσεις στην τελευταία εβδομάδα του έτους

Οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών σημειώνουν πτώση έπειτα από τις συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Υποτονικό κλίμα επικρατεί στις ευρωαγορές στην πρώτη συνεδρίαση για την τελευταία εβδομάδα του έτους, έπειτα και από την διήμερη διακοπή λόγω των Χριστουγέννων.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά 0,01% στις 588,66 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει πτώση 0,03% στις 5.744 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη διολισθαίνει 0,17% στις 24.302 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 0,02% στις 8.101 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται 0,06% και τις 9.875 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αποδυναμώνεται 0,31% στις 44.464 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται με -0,07% στις 17.161 μονάδες.

Οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών σημειώνουν πτώση έπειτα από τις συνομιλίες Τραμπ - Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. «Νομίζω πως σε μερικές εβδομάδες, θα ξέρουμε ή το ένα ή το άλλο» -αν η διαπραγμάτευση θα φέρει καρπούς ή όχι-», είπε ο Τραμπ.

Η ιταλική Leonardo σημειώνει πτώση 4.5%, ενώ η νορβηγική Kongsberg, οι γερμανικές Hensoldt και Rheinmetall και η σουηδική Saab χάνουν περίπου 3% έκαστη.

Η γαλλική εταιρεία βιοτεχνολογίας Abivax κάνει άλμα 4,9% καθώς επικρατούν φήμες για την εξαγορά της αλλά και αισιοδοξία σχετικά με τις προοπτικές του κύριου προϊόντος της - μιας θεραπείας για την ελκώδη κολίτιδα.