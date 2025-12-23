Ευρωαγορές: Σε νέα κορυφή σκαρφάλωσε ο Stoxx 600

Οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραψαν θετικά πρόσημα στην πλειοψηφία τους, με εξαίρεση την Γαλλία.

Νέο ιστορικό υψηλό σημείωσε ο Stoxx 600 στην συνεδρίαση της Τρίτης, με τους δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να καταγράφουν θετικά πρόσημα στην πλειοψηφία τους, με εξαίρεση την Γαλλία.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,35% κλείνοντας στις 588,73 μονάδες, σφραγίζοντας ένα φρέσκο ρεκόρ. Ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 0,14% στις 5.751 μονάδες.

Ο δείκτης αναφοράς έχει ενισχυθεί κατά 14% φέτος και, με μια εβδομάδα να απομένει, φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για το τρίτο συνεχόμενο έτος κερδών.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ενισχύθηκε 0,22% στις 24.337 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε πτώση 0,21% στις 8.103 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ανέβηκε κατά 0,24% και τις 9.889 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε οριακά 0,03% στις 44.606 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 σημειώνει κέρδη 0,13% στις 17.181 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της δανέζικης Novo Nordisk σημείωσε άλμα 9,2% αφότου το χάπι απώλειας βάρους της έλαβε έγκριση από τον FDA. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας, το χάπι αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026.

Η άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία υγείας, Zealand Pharma, είδε επίσης τις μετοχές της να αυξάνονται κατά 3,4% κατά τη διάρκεια των απογευματινών συναλλαγών. Ο δείκτης υγειονομικής περίθαλψης Stoxx 600 κινήθηκε 1,4% υψηλότερα.

Η μετοχή της γαλλικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Abivax συνέχισε κερδοφόρα για δεύτερη ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 3,8%. Η εταιρεία - μία από τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη φέτος - σημείωσε κέρδη 15,4% τη Δευτέρα.

Ο δανικός γίγαντας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Orsted έχασε 13% τη Δευτέρα, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναστέλλει τις μισθώσεις σε πέντε υπεράκτια αιολικά έργα που βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή. Η Orsted αμφισβήτησε την εντολή αναστολής της κυβέρνησης Τραμπ για το σχεδόν ολοκληρωμένο έργο Revolution Wind στα ανοικτά του Ρόουντ Άιλαντ, όταν αυτό σταμάτησε νωρίτερα φέτος. Σήμερα η μετοχή κατάφερε να κερδίσει 1,28%.

Σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από τα 12.000 δολάρια ανά τόνο αναρριχήθηκε ο χαλκός την Τρίτη καθώς οι σοβαρές διακοπές λειτουργίας των ορυχείων και οι εμπορικές αναταραχές στην ευρύτερη εφοδιαστική αλυσίδα με αιχμή του δόρατος τους δασμούς Τραμπ, έθεσαν το κρίσιμο βιομηχανικό μέταλλο σε τροχιά για τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη του από το 2009 σύμφωνα με το Bloomberg.

Στο πεδίο της οικονομίας, τα τελικά στοιχεία για το ΑΕΠ από την Ισπανία, επιβεβαίωσαν τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα και τα οποία έδειξαν ετήσια αύξηση 2,8% για το τρίτο τρίμηνο.