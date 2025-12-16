Επιχειρήσεις | Διεθνή

PayPal: Δημιουργεί την PayPal Bank για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
PayPal: Δημιουργεί την PayPal Bank για δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ θα εξετάσει την αίτηση για την ίδρυση της PayPal Bank.

Αίτηση για την ίδρυση της PayPal Bank που θα παρέχει δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις, κατέθεσε η PayPal.

«Δημιουργώντας την PayPal Bank θα ενδυναμώσουμε την επιχείρησή μας και θα βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του ομίλου. Παράλληλα, θα μας επιτρέψει να υποστηρίξουμε μικρές επιχειρήσεις και οικονομικές ευκαιρίες στις ΗΠΑ», δήλωσε ο CEO της PayPal, Alex Chriss.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ομοσπονδιακή Εταιρεία Ασφάλισης Καταθέσεων των ΗΠΑ θα εξετάσει την αίτηση για την ίδρυση της PayPal Bank, σε συνεργασία με το Υπουργείο Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Γιούτα.

Η PayPal που κατέχει τη δημοφιλή εφαρμογή πληρωμών Venmo, σχεδιάζει επιπλέον να προσφέρει λογαριασμούς ταμιευτηρίου στους πελάτες της. Σημειώνεται ότι ήδη παρέχει προϊόντα καταναλωτικής πίστωσης και επιδιώκει να επεκτείνει το φάσμα των τραπεζικών υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς ανταγωνίζεται έναν αυξανόμενο αριθμό εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που στοχεύουν να αποσπάσουν πελάτες από τις παραδοσιακές τράπεζες.

Η μετοχή της ενισχύεται 1,5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

PwC: Μειώθηκαν τα επιχειρηματικά «ζόμπι» - Απαραίτητη η ανάπτυξη για να μην έχουμε νέα

tags:
PayPal
Fintech
Τράπεζες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider