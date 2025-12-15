Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές με το βλέμμα σε ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες

Πρόκειται για μια «γεμάτη» εβδομάδα για τους επενδυτές. Το βλέμμα σε κεντρικές τράπεζες και «μάκρο» αυτή την εβδομάδα.

Σε θετικό έδαφος κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς το επενδυτικό κοινό στρέφει την προσοχή του στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και σε άλλες κεντρικές τράπεζες.

Πρόκειται για μια «γεμάτη» εβδομάδα για τους επενδυτές, με την τελευταία για το έτος συνεδρίαση της ΕΚΤ να πραγματοποιείται την Πέμπτη, οπότε και αναμένεται η τράπεζα να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%.

Πιο συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,59% στις 581,64 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται στο «πράσινο», ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,51% στις 5.749 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,32% στις 24.289 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει κέρδη 0,71% στις 8.125 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί 0,63% στις 9.710 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο σημειώνει άνοδο 0,91% στις 43.909 μονάδες και στην Ισπανία ο IBEX 35 βρίσκεται στις 17.032 μονάδες, με +1,05%.

Σε συνέντευξή της στη Financial Times, η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα πιθανότατα θα αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη τον Δεκέμβριο, μετά την αναθεώρηση προς τα πάνω της πρόβλεψης για την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ στο 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Άλλες κεντρικές τράπεζες, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας, η Riksbank και η Norges Bank, θα λάβουν επίσης τις τελευταίες αποφάσεις τους για τη νομισματική πολιτική για το 2025 αυτή την εβδομάδα. Μπορεί να είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια.

Επιπλέον, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να ανακοινωθούν επίσης την Τετάρτη.

Στο «κόκκινο» τα ασιατικά χρηματιστήρια

Απώλειες κατέγραψαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού τη Δευτέρα, ακολουθώντας το κλίμα που διαμορφώθηκε στη Wall Street στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές εξέτασαν παράλληλα τα στοιχεία για την οικονομία της Κίνας, η οποία επιβραδύνθηκε τον Νοέμβριο.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 1,3% τον περασμένο μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, σημαντικά χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 2,8% και από το επίπεδο του 2,9% του προηγούμενου μήνα.

Η βιομηχανική παραγωγή επιβραδύνθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 μηνών, αφού διαμορφώθηκε στο 4,8% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις για αύξηση 5% και σημειώνει την πιο αδύναμη ανάπτυξη από τον Αύγουστο του 2024.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 1,41% στις 25.610 μονάδες, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας απώλεσε 0,63% στις 4.552 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 αποδυναμώθηκε 1,23% στις 50.210 μονάδες, ενώ ο ευρείας βάσης Topix ανήλθε με +0,22% στις 3.431 μονάδες.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 1,38% στις 4.167 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,16% στις 938,83 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε με -0,72% στις 8.635 μονάδες.