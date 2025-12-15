FedHATTA: Αγρότες και τουρισμός σε ενιαία γραμμή συνεννόησης, με σεβασμό στις ελεύθερες μετακινήσεις

«Ο αγώνας για τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της περιφέρειας είναι κοινός και αφορά το σύνολο της κοινωνίας».

Η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων (FedHATTA), με ανακοίνωσή της, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους για τη μέχρι σήμερα κατανόηση και συνεργασία τους στις οδικές μετακινήσεις, σε μία περίοδο με αυξημένες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις για όλους.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «η FedHATTA αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία και τη νομιμότητα των διεκδικήσεων του πρωτογενούς τομέα, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζει στη στήριξη της περιφερειακής οικονομίας και της ζωής στην ύπαιθρο. Ο αγώνας για τη βιωσιμότητα της παραγωγής και της περιφέρειας είναι κοινός και αφορά το σύνολο της κοινωνίας.

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι τουριστικές και μεταφορικές ροές, που έχουν ήδη υποστηριχθεί με πνεύμα συνεννόησης τις προηγούμενες ημέρες, συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα των τοπικών οικονομιών και στη διατήρηση της δραστηριότητας σε πολλές περιοχές της χώρας».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την FedHATTA, η τρέχουσα περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα εντός και εκτός συνόρων, με οργανωμένες μετακινήσεις από/προς το εξωτερικό, όπως αθλητικές αποστολές, σχολικές εκδρομές, αλλά και Έλληνες εργαζόμενους και οικογένειες που επιλέγουν να μετακινηθούν είτε από/προς το εξωτερικό είτε εντός της ελληνικής περιφέρειας. Για αυτές τις μετακινήσεις, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις έχουν δώσει ευέλικτες λύσεις όπως οι παρακάμψεις, επιτρέποντας τη διέλευση λεωφορείων και οργανωμένων μετακινήσεων, ιδίως όταν πρόκειται για τα παιδιά όλων μας, τους μαθητές και τους νέους ανθρώπους που επιστρέφουν ενόψει των εορτών στα σπίτια τους ή ταξιδεύουν στην ελληνική περιφέρεια μέσα από το πρίσμα του τουρισμού και του αθλητισμού.

Η Ομοσπονδία σέβεται, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων και εκτιμά την ευελιξία που επιδεικνύουν στις μετακινήσεις των λεωφορείων, αναγνωρίζει όμως ότι η λύση των παρακαμπτήριων αυξάνει εκθετικά τον χρόνο των μετακινήσεων στους προορισμούς της χώρας, καθιστώντας τους δυσπρόσιτους. Αυτό το γεγονός ενδέχεται να στοιχίσει πολλά στις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιούνται οι ίδιοι οι αγρότες/ κτηνοτρόφοι, και οι οποίες διψούν για την αναζωογόνηση που φέρνει κάθε εορταστική περίοδος.

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, επισημαίνει σχετικά: «Οι ημέρες αυτές αποτελούν για πολλές οικογένειες και εργαζόμενους μια σπάνια ευκαιρία μετακίνησης και επαφής με την περιφέρεια, ενώ για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις συνιστούν κρίσιμη περίοδο ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η ομαλή προσβασιμότητα συμβάλει στη στήριξη μικρών καταλυμάτων, καταστημάτων, χώρων εστίασης και υπηρεσιών, που αποτελούν ζωτικό κύτταρο της ελληνικής υπαίθρου και συνδέουν έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη. Η FedHATTA πιστεύει βαθιά στις αγαστές σχέσεις μεταξύ των παραγωγικών κλάδων και θεωρεί ότι με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση μπορεί να διασφαλιστεί τόσο η συνέχιση των διεκδικήσεων όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη περίοδο για όλους».

