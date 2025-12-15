Απεργία 16/12: Ποιοι θα δώσουν το «παρών» - Τι ισχύει για Μετρό, ΗΣΑΠ και λεωφορεία

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με φόντο την ψήφιση του προϋπολογισμού την Τρίτη το βράδυ.

Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται αύριο (16/12) η χώρα καθώς η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία με φόντο την ψήφιση του προϋπολογισμού την Τρίτη το βράδυ.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωσή της.

Το παρών θα δώσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) και με ανακοίνωσή της, καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

