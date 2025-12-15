Ειδήσεις | Διεθνή

Τσεχία: Ο πρόεδρος Πάβελ διόρισε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπάμπις

Ο Μπάμπις, 71 ετών, επιστρέφει στην εξουσία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση, επικεφαλής ενός συνασπισμού με το ακροδεξιό κόμμα SPD.

Ο Πρόεδρος της Τσεχίας Πετρ Πάβελ διόρισε σήμερα την κυβέρνηση του νέου πρωθυπουργού Αντρέι Μπάμπις, μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, τις οποίες κέρδισε το λαϊκιστικό κόμμα ANO του δισεκατομμυριούχου.

Ο Μπάμπις, 71 ετών, επιστρέφει στην εξουσία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση, επικεφαλής ενός συνασπισμού με το ακροδεξιό κόμμα SPD, που τάσσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ της Ρωσίας, και το κόμμα των Αυτοκινητιστών, το βασικό πρόγραμμα του οποίου είναι να αντιταχθεί στις κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

