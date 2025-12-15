Καφούνης: Μεταβατικό βήμα αλλά όχι επαρκές το προσωρινό τέλος των 3 ευρώ

Η άμεση επιβολή δασμών από το πρώτο ευρώ παραμένει κρίσιμος στόχος, αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) αξιολογεί ως θετικό, αλλά μεταβατικό και αποσπασματικό, το μέτρο επιβολής προσωρινού τέλους ύψους 3 ευρώ στα μικροδέματα χαμηλής αξίας από πλατφόρμες τρίτων χωρών, το οποίο αποφάσισε το Ecofin στη συνεδρίαση της 12ης Δεκεμβρίου.

Η απόφαση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΣΕΕ, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς εξειδικεύει τη μεταβατική λύση που είχε προαναγγελθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Νοέμβριο και αποσκοπεί στον περιορισμό των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην ενιαία αγορά από τη μαζική εισαγωγή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες.

Ωστόσο, η Συνομοσπονδία τονίζει ότι η επιβολή του προσωρινού τέλους, και μάλιστα με έναρξη εφαρμογής από το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποκατάστατο ή ως λόγος νέας καθυστέρησης της κατάργησης του ισχύοντος καθεστώτος απαλλαγής χαμηλής αξίας (de minimis). Η κατάργηση του de minimis, που θα σημάνει την εφαρμογή δασμών από το πρώτο ευρώ και στα δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ, παραμένει κρίσιμος και αναγκαίος στόχος για την αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού στην ευρωπαϊκή αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει και τεκμηριώσει την αναγκαιότητα κατάργησης του de minimis το αργότερο από το πρώτο τρίμηνο του 2026, ώστε να περιοριστούν άμεσα οι στρεβλώσεις εις βάρος των ευρωπαϊκών και ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων. Πρόσφατα, μάλιστα, η Συνομοσπονδία έθεσε στον δημόσιο διάλογο μία σειρά εκκρεμών θεμάτων, για τα οποία το πρόσφατο Ecofin δεν προχώρησε σε περαιτέρω αποσαφηνίσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΣΕΕ εκτιμά ότι η αποτελεσματικότητα της μεταβατικής ρύθμισης από την 1η Ιουλίου 2026 θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη διευκρίνιση και υλοποίηση κρίσιμων παραμέτρων εφαρμογής, όπως:

- Η έγκαιρη αποσαφήνιση σχετικά με τη μονάδα επιβολής του προσωρινού τέλους των 3 ευρώ, δηλαδή αν αυτό θα εφαρμόζεται ανά αποστολή (δέμα), ανά τύπο ή ανά κατηγορία προϊόντος που περιέχεται σε κάθε αποστολή, ώστε να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή του μέτρου σε όλα τα κράτη-μέλη και η σαφής κατανόησή του από την αγορά.

- Οι μηχανισμοί ελέγχου και αποτροπής της συστηματικής υποτιμολόγησης προϊόντων, η οποία επανειλημμένα έχει επισημανθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

- Η αποφυγή ανομοιόμορφης εφαρμογής του μέτρου μεταξύ των κρατών-μελών.

- Η διασφάλιση ότι η εφαρμογή του δεν θα οδηγήσει σε δυσανάλογη μετακύλιση κόστους στους καταναλωτές.

- Η ουσιαστική ενίσχυση των τελωνειακών Αρχών των κρατών-μελών με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί οι εθνικοί μηχανισμοί ελέγχου.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει πλέον έμπρακτα ότι το ζήτημα των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες αποτελεί σοβαρή πηγή στρεβλώσεων για το ευρωπαϊκό εμπόριο. Πέρα από τις σοβαρές τεχνικές διασαφηνίσεις που εκκρεμούν, το προσωρινό τέλος των 3 ευρώ είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί. Τα θετικά βήματα πρέπει να γίνουν περισσότερα, αμεσότερα και ισχυρότερα, με ξεκάθαρο ορίζοντα την κατάργηση του de minimis και την εφαρμογή ίσων κανόνων για όλους. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί ο υγιής και θεμιτός ανταγωνισμός και η βιωσιμότητα των εμπορικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η ΕΣΕΕ δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε επικοινωνία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές υπηρεσίες, προκειμένου να ζητηθούν οι απαραίτητες τεχνικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μέτρου.