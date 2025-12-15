Ήπιες διακυμάνσεις και χαμηλός τζίρος στο ΧΑ

Στην έναρξη της τελευταίας πλήρους εβδομάδας του έτους για το ΧΑ, ο Γενικός Δείκτης εναλλάσσει πρόσημο οριακά πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Με ήπιες εναλλαγές προσήμου, οριακά άνω των 2.100 μονάδων, ξεκινά η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η τελευταία πλήρης εβδομάδα του έτους για το ΧΑ καθώς, την ερχόμενη εβδομάδα, η αγορά θα λειτουργήσει μόνο Δευτέρα (22/12) και Τρίτη (23/12) και θα παραμείνει κλειστή το διάστημα 24-26 Δεκεμβρίου.

Αυτή την εβδομάδα το ενδιαφέρον στρέφεται στις 17 και 18 Δεκεμβρίου στη συνεδρίαση της ΕΚΤ, η οποία αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο του ευρώ αμετάβλητο. Ωστόσο, ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι στη συνεδρίαση θα εκφραστούν έντονα διαφορετικές απόψεις σχετικά με τις προοπτικές του πληθωρισμού. Στις ΗΠΑ, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν σημαντικά στοιχεία για την αγορά εργασίας (αύριο 16/12) και τις τιμές καταναλωτή (στις 18/2), τα οποία θα καλύπτουν ταυτόχρονα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που «χάθηκαν» λόγω του shutdown.

Εντός συνόρων, σήμερα επιστρέφει σε διαπραγμάτευση η μετοχή της Eurobank, μετά τη συγχώνευση της holding με τη μητρική, ενώ θα ακολουθήσει η Τρ. Πειραιώς, η οποία για τον ίδιο λόγο δεν θα διαπραγματεύεται μεταξύ 17 και 19 Δεκεμβρίου και αναμένεται να επανέλθει στις 22/12. Όπως σημειώνει η Fast Finance, δεν αποκλείεται αύξηση τζίρου έως τη λήξη συμβολαίων την Παρασκευή, με συμβόλαιο της Πειραιώς να λαμβάνει παράταση έως τις 29 του μήνα.

Ενδιαφέρουσα η επισήμανση της Fast Finance, η οποία σχολιάζει πως παρατηρείται ενεργοποίηση «λόμπι» στην ελληνική αγορά, τα οποία είχαν χρόνια να εμφανιστούν, αναζητώντας τοποθετήσεις σε μικρότερους τίτλους. «Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται πάντα η απαραίτητη προσοχή. Το τι θεωρείται ‘φθηνό’ ή ‘ακριβό’ στο ταμπλό είναι σχετικό, καθώς οι τιμές καθορίζονται από τη δυναμική αγοραστών και πωλητών» υπογραμμίζει η χρηματιστηριακή.

Η Fast Finance σχολιάζει επίσης, μεταξύ άλλων, ότι το ενδιαφέρον στη Νέα Υόρκη για ελληνικές μετοχές παραμένει έντονο, με ολοένα και περισσότερους επενδυτές και funds να ρωτούν για ελληνικές εταιρίες. Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι «η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί, υπενθυμίζοντας ότι η ελληνική αγορά ανήκει πλέον στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ το Χρηματιστήριο βρίσκεται υπό την ομπρέλα της Euronext».

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών βρίσκεται στις 2.101,52 μονάδες με οριακές απώλειες 0,13%.

Ήπια πτωτικά και ο τραπεζικός δείκτης που υποχωρεί 0,30% στις 2.334,96 μονάδες, ενώ στη σύνθεσή του ανοδικά κινούνται μόνο οι Eurobank (+1,67%) και Optima (+1,27%).

Στο σύνολο του ταμπλό 47 μετοχές διαπραγματεύονται ενισχυμένες, έναντι 49 που υποχωρούν και 55 αμετάβλητων, ενώ ο τζίρος διαμορφώνεται σε 11,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €1,43 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.