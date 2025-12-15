Περ. Αττικής: Προγραμματική σύμβαση για εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων στον δήμο Βύρωνα

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 1.790.472 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση εργασιών εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και συντηρήσεων αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Βύρωνα υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αλέξης Σωτηρόπουλος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ύψος των 1.790.472 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η σύμβαση συνυπογράφηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», Γιώργο Κορμά, και τη διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Το έργο αποσκοπεί στη συνολική αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου Βύρωνα, καλύπτοντας τόσο οικοδομικές εργασίες, επισκευές και συντηρήσεις των υποδομών, όσο και τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, καθώς και συστήματος BMS (Building Management System) για την αποτελεσματική και απομακρυσμένη διαχείριση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες θα υλοποιηθούν εντός 18 μηνών, στις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Βύρωνα:

Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Καλτσάς» (Σχολικό συγκρότημα Εργάνη)

Κλειστό Κολυμβητήριο «Χρήστος Ταμπαξής»

Δημοτικό Γυμναστήριο «Στέφανος Καραλής»

1ο Αθλητικό Κέντρο (Αγία Τριάδα) - διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος

Αθλητικό Κέντρο Καρέα - διαμορφωμένος ανοιχτός χώρος με κερκίδες

Κλειστό Γυμναστήριο «Τάκης Παπαγεωργίου» (Σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου Καρέα)

Κλειστό Γυμναστήριο «Μυρακτής» (Σχολικό συγκρότημα Μυρακτής)

Αθλητικοί υπαίθριοι χώροι των σχολικών συγκροτημάτων Λυκείου Καρέα και 5ου Λυκείου (Ταταούλων). Πρόκειται για διαμορφωμένους ανοικτούς χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων σε αυλές σχολικών συγκροτημάτων που χρησιμοποιούνται για άθληση μετά το πέρας των μαθημάτων.

Η δημοπράτηση, η επίβλεψη και όλες οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου θα αναληφθούν από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής, «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», ενώ η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης εκπονήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Βύρωνα.

«Ο Βύρωνας δεν είναι απλά η γειτονιά της παιδικής μου ηλικίας, αλλά και το σημείο αναφοράς για τη σύνδεσή μου με την τοπική κοινωνία και βέβαια με τον αθλητισμό. Μέσα από αυτό το έργο, στοχεύουμε να δώσουμε στους πολίτες της περιοχής, και ιδιαίτερα στη νεολαία, ασφαλείς, σύγχρονους και λειτουργικούς χώρους για άθληση και κοινωνική συναναστροφή», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Από την πλευρά του ο κ. Σωτηρόπουλος ανέφερε ότι «με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, με τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που αφορά ανακαινίσεις, εκσυγχρονισμούς και παρεμβάσεις ασφάλειας, με στόχο να δημιουργήσουμε χώρους άθλησης που ανταποκρίνονται στα υψηλά στάνταρντ της σύγχρονης εποχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ