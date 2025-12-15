Κοντογεώργης: Η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης των αγροτών

O υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ τόνισε ότι «τα μπλόκα της διαμαρτυρίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας».

Σε μια συνέντευξη, στο ΕΡΤnews radio 105,8, εξ ολοκλήρου εστιασμένη στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, αφού χαρακτήρισε μη παραγωγικό το να μην προσέρχεται κανείς στο διάλογο, τόνισε ότι «τα μπλόκα της διαμαρτυρίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας».

Σύμφωνα με τον Θ. Κοντογεώργη, «η κυβέρνηση κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά σε σχέση με τις πληρωμές» και αυτές τις ημέρες θα γίνει η εξόφληση της βασικής ενίσχυσης αλλά και άλλες πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου που η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει και υποσχεθεί.

Παραπέμποντας επίσης στο κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε πως «ούτως ή άλλως η κυβέρνηση προετοιμάζει δέσμη μέτρων ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου. Μέσα από τη διαδικασία εξορθολογισμού και εξυγίανσης των αγροτικών επιδοτήσεων έχει εξοικονομηθεί ένα ποσό που θα δούμε πώς θα διατεθεί με τον καλύτερο τρόπο στους πραγματικούς δικαιούχους».

Σε κάθε περίπτωση, προσέθεσε, «όταν υπάρχει μια πρόσκληση στο επίπεδο του πρωθυπουργού θα πρέπει όλοι να ανταποκρίνονται σε αυτήν με μεγάλη υπευθυνότητα».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, «η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά βήματα», αλλά - συμπλήρωσε - «πρέπει να γίνουν βήματα και από την πλευρά εκείνων που βρίσκονται στα μπλόκα». Και, «η ιστορία αυτής της κυβέρνησης έχει δείξει ότι όσες φορές έχουμε κάτσει στο τραπέζι του διαλόγου - αυτό έγινε και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές - δόθηκε λύση στα προβλήματα που είχαν προκύψει. Πράγματι, η φετινή χρονιά δεν ήταν εύκολη, ήταν μια χρονιά δύσκολη από όλες τις απόψεις και ειδικά για τον αγροτικό κόσμο, γιατί υπήρχε η γνωστή διαδικασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενέσκηψε η ευλογιά που ταλαιπώρησε πάρα πολύ τον κτηνοτροφικό κόσμο, οι χαμηλές τιμές σε κάποια προϊόντα», αναγνώρισε εξ άλλου.

Όμως, «χρειάζεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους ανθρώπους που είναι στα μπλόκα, λόγω της περιόδου και όχι μόνον», είπε και επανέλαβε ότι «τα μπλόκα διαμαρτυρίας δεν πρέπει να μετατραπούν σε μπλόκα ταλαιπωρίας - υπάρχει ήδη σημαντική ταλαιπωρία για αυτούς που μετακινούνται στο εθνικό οδικό δίκτυο - και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές τοπικές κοινωνίες, στη Θεσσαλία, στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνον, περιμένουν αυτήν την περίοδο προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά».

Ταυτοχρόνως, ο Θ. Κοντογεώργης έθεσε και μία ακόμη παράμετρο λέγοντας πως δημιουργούνται κάποια θέματα ασφαλείας με την κίνηση βαρέων οχημάτων στις παρακαμπτηρίους οδούς -και «δεν πιστεύω ότι δεν θα το λάβουν υπ' όψιν οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα».

Διαβεβαίωσε δε, ότι «θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες και για τον διάλογο, αλλά και μέσα στις δυνατότητες που μας δίνει ο Προϋπολογισμός και το πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Ερωτηθείς για το αίτημα να μην ενσωματωθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο υφυπουργός ξεκαθάρισε πως είναι «μέτρο που συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσει σε αυτό η κυβέρνηση και δεν είναι ορθολογικό ούτε για τους αγρότες, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πάρουν μεγαλύτερες ενισχύσεις. Υπάρχει ένας μαξιμαλισμός σε πολλά θέματα που μπορεί να προέρχονται από διάφορα μπλόκα, τοπικά ή ευρύτερα, αλλά η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά της σε αυτά που έχουν συμφωνηθεί». Ενώ ζήτησε, τέλος, «να συζητάμε επί ρεαλιστικών αιτημάτων».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ