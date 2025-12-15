Άμεση πρόσβαση σε λύσεις ασφάλισης κατοικίας Allianz για τους χρήστες της Spitogatos

Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξερευνήσουν επιλογές ασφάλισης κατοικίας της Allianz απευθείας μέσα από τις αγγελίες της πλατφόρμας.

Ο Spitogatos, η κορυφαία πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα, αναβαθμίζει περαιτέρω την εμπειρία των χρηστών του μέσω της νέας συνεργασίας με την Allianz, έναν από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Spitogatos με την Allianz, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξερευνήσουν επιλογές ασφάλισης κατοικίας της Allianz απευθείας μέσα από τις αγγελίες της πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, κάτω από τις φωτογραφίες κάθε αγγελίας, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την ένδειξη «Επίλεξε την ιδανική ασφάλιση για την κατοικία σου», μέσω της οποίας μεταφέρονται στην ειδικά διαμορφωμένη σελίδα ασφάλισης κατοικίας της Allianz. Εκεί έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν αναλυτικά για τα διαθέσιμα προγράμματα και να επιλέξουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες και τις προτεραιότητές τους συμπληρώνοντας μια απλή φόρμα επικοινωνίας. Αν ο χρήστης του Spitogatos επιλέξει να λάβει περισσότερες πληροφορίες, εκπρόσωπος της Allianz επικοινωνεί απευθείας με τον ενδιαφερόμενο, παρέχοντας εξατομικευμένη καθοδήγηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασφάλισης.

Η Allianz προσφέρει μια ευρεία γκάμα ευέλικτων λύσεων ασφάλισης κατοικίας, με στόχο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής να νιώθει ασφαλής σε κάθε του βήμα. Η φιλοσοφία της εταιρείας εστιάζει στη διασφάλιση της καθημερινότητας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι μπορούν να προχωρούν με σιγουριά, είτε βρίσκονται στο σπίτι τους είτε εκτός αυτού.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, ο Spitogatos προσφέρει στους χρήστες όχι μόνο τη μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών κατοικίας στην Ελλάδα, αλλά και πρακτικές υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν πριν και μετά την αναζήτηση ακινήτου. Η πρόσβαση σε λύσεις ασφάλισης κατοικίας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική του Spitogatos για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ολοκληρωμένης εμπειρίας, που συνδυάζει ευκολία, ασφάλεια και αξία για τους χρήστες.