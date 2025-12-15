Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Τρεις θετικές εξελίξεις με το «Grids Package» - Τα επόμενα βήματα

Κώστας Δεληγιάννης
Την ανάγκη για ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δίκτυα επισημαίνει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, σε ανάρτησή του στο Linkedin.

Προς τη σωστή κατεύθυνση κινείται η δέσμη μέτρων που περιέλαβε η Κομισιόν στο «Πακέτο για τα Δίκτυα» («Grids Package»), όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Linkedin ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, τα σημαντικότερα στοιχεία της πρωτοβουλίας των Βρυξελλών είναι:

- η προτεινόμενη αναβάθμιση του πλαισίου TEN-E, με σαφέστερη εστίαση στις διασυνοριακές ανάγκες και μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση στον σχεδιασμό,

- η ρητή αναγνώριση ότι η διασυνδεσιμότητα δεν είναι προαιρετική: τα εθνικά σχέδια μπορούν να λειτουργήσουν μόνο εφόσον λειτουργεί το ευρωπαϊκό «σύστημα συστημάτων»,

- η προτεινόμενη αύξηση του προϋπολογισμού του μηχανισμού CEF-Energy (2028–2034), η οποία μπορεί να μειώσει ουσιαστικά το ρίσκο για υποδομές προτεραιότητας.

Όπως συμπληρώνει πάντως ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ, η διαδικασία που θα ακολουθήσει είναι ακόμη πιο σημαντική από την ίδια την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας.

Χρειάζεται ένας ουσιαστικός και θεσμοθετημένος διάλογος — μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής (TSOs/DSOs), ρυθμιστικών αρχών, εθνικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής — ώστε να υπάρξει σύγκλιση σε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δίκτυα: τι κατασκευάζεται, πού, με ποια σειρά, και με ποιο μοντέλο υλοποίησης και χρηματοδότησης.

Προς τους επενδυτές: τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν επενδυτική ευκαιρία. Απαιτούνται άμεσα μακροπρόθεσμα κεφάλαια -παράλληλα με σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και ταχύτερες αδειοδοτήσεις- ώστε να διασφαλιστούν η επάρκεια τροφοδοσίας, η ενεργειακή ασφάλεια και οι προσιτές τιμές.

«Και για να επιτευχθεί υλοποίηση σε μεγάλη κλίμακα, απαιτείται επίσης ένα δομημένο πλαίσιο σχεδιασμού με τους προμηθευτές (καλώδια, μετατροπείς, μετασχηματιστές και κρίσιμο εξοπλισμό): ευθυγράμμιση της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας με το pipeline των ευρωπαϊκών έργων — πριν οι εφοδιαστικές αλυσίδες εξελιχθούν στον βασικό περιοριστικό παράγοντα», καταλήγει ο κ. Μανουσάκης στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι το «Grids Package» βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής Συνόδου των υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε.

