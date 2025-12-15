Ισπανία: Πρόστιμο 64 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 64 εκατ. ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb για διαφήμιση τουριστικών διαμερισμάτων που δεν διαθέτουν άδεια για ενοικίαση.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου 64 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα Airbnb για διαφήμιση τουριστικών διαμερισμάτων που δεν διαθέτουν άδεια για ενοικίαση, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας, μία παράβαση που χαρακτηρίσθηκε «σοβαρή» την ώρα που η Ισπανία περνά στεγαστική κρίση.

Το ισπανικό υπουργείο Καταναλωτών εντόπισε 65.122 αγγελίες που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και δεν συμμορφώνονται με τις πολιτικές της Airbnb.

Το πρόστιμο των 64.055.311 εκατ. ευρώ είναι οριστικό, καθώς δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση. Η κύρωση αναγκάζει επίσης την Airbnb να τροποποιήσει τις λανθασμένα δημοσιευμένες αγγελίες, να αποσύρει το παράνομο περιεχόμενο και να ανακοινώσει δημόσια το επιβληθέν πρόστιμο, το οποίο είναι έξι φορές το «παράνομο» κέρδος που πραγματοποίησε η Airbnb κατά το χρονικό διάστημα που ειδοποιήθηκε για την κύρωση και οι αγγελίες αποσύρθηκαν από την πλατφόρμα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι αγγελίες για τουριστικά διαμερίσματα χωρίς άδεια είναι παράνομες σε πολλές ισπανικές περιοχές, καθώς πρέπει να εμφανίζουν τον αριθμό άδειας.

Στην Ισπανία, οι πλατφόρμες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης κατοικίας προκαλούν έντονη πολεμική, κυρίως στις μεγάλες τουριστικές πόλεις όπου πολλοί κάτοικοι τους καταλογίζουν ότι συμβάλλουν στην εκτίναξη των ενοικίων.

«Χιλιάδες οικογένειες ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας εξαιτίας της στεγαστικής κρίσης, ενώ ορισμένοι πλουτίζουν χάρη σε οικονομικά μοντέλα που εκδιώκουν τους ανθρώπους από τα σπίτια τους», εξηγεί στην ανακοίνωση ο υπουργός Κατανάλωσης Πάβλο Μπουστιντούι.

«Στην Ισπανία, καμία εταιρεία, όσο μεγάλη και αν είναι, δεν βρίσκεται υπεράνω των νόμων» τόνισε.

Η Ισπανία υποδέχθηκε το 2024 94 εκατομμύρια επισκέπτες, αριθμό ρεκόρ, γεγονός που την καθιστά δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως μετά τη Γαλλία. Αυτό το ρεκόρ μπορεί να ξεπερασθεί κατά το 2025.

Αλλά αν ο τουρισμός είναι ο κινητήρας της οικονομίας, πολλοί Ισπανοί καταγγέλλουν τη ανεπάρκεια των υποδομών, την εξαφάνιση των παραδοσιακών επιχειρήσεων που έχουν αντικατασταθεί από τουριστικά καταστήματα και κυρίως την εκτίναξη των τιμών των ενοικίων αφού οι ιδιοκτήτες στρέφονται προς την τουριστική μίσθωση, κυρίως μέσω της Airbnb, σαφώς περισσότερο προσοδοφόρα.

Τους τελευταίους μήνες οι τοπικές αρχές σε πολλές περιοχές έχουν ανακοινώσει μέτρα, ανάλογα με τους περιορισμούς που επέβαλε η δημοτική αρχή της Βαρκελώνης που υποσχέθηκε να μην ανανεώσει τις άδειες μίσθωσης για περίπου τις 10.000 τουριστικά καταλύματα οι οποίες λήγουν τον Νοέμβριο 2028.