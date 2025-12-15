Αύξηση 8,1% στον δείκτη μισθολογικού κόστους το γ' τρίμηνο

Οικονομία | Ελλάδα

Εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας και οι δραστηριότητες των νοικοκυριών.

Αύξηση 8,1% παρουσίασε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών παρουσιάζει αύξηση 7,4% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1,8% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 8% το γ' τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ' τριμήνου του 2024, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

