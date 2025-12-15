ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 6,4% σημείωσαν οι κενές θέσεις εργασίας το γ' τρίμηνο

Μείωση 6,4% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών το γ' τρίμηνο.

Μείωση 6,4% σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας στο σύνολο της οικονομίας, εξαιρουμένου του πρωτογενή τομέα και των δραστηριοτήτων των νοικοκυριών, το γ' τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο του 2024 (45.687 και 48.813, αντίστοιχα), έναντι αύξησης 32,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του γ' τριμήνου του 2024 προς το γ' τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κενή θέση εργασίας θεωρείται μία νεοδημιουργηθείσα θέση, μία ήδη κενή θέση ή μία θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος, εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο άμεσο /εγγύς μέλλον. Σημειώνεται ότι οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνο στους μισθωτούς.

Δεν θεωρούνται κενές θέσεις εργασίας οι θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν από:

- Μαθητευομένους χωρίς αμοιβή, είτε από εργοδότες είτε από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

- Εργολάβους, οι οποίοι δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση.

- Προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές.

- Εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού.

Κενές θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον είναι οι κενές θέσεις πλήρους ή μερικής απασχόλησης, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.