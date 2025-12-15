Μαρόκο: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε πλημμύρες

Δεκατέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αιφνίδιες πλημμύρες που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές χθες στην επαρχία Σάφι του Μαρόκου, στις ακτές του Ατλαντικού, 330 χιλιόμετρα νοτίως της πρωτεύουσας Ραμπάτ, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας 2M TV.

Δεκατέσσερις άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα μετά τις πλημμύρες, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Μια ώρα σφοδρής βροχόπτωσης ήταν αρκετή για να πλημμυρίσουν σπίτια και καταστήματα στην παλιά πόλη της Σάφι, ενώ παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και διακόπηκε η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους στις γύρω περιοχές, μετέδωσε το 2M TV, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Το Μαρόκο δέχεται σφοδρές βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις στην οροσειρά Άτλας ύστερα από επτά χρόνια ξηρασίας που είχαν ως αποτέλεσμα να αδειάσουν κάποιους από τους βασικότερους ταμιευτήρες του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ