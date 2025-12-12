Ισχυρές απώλειες στη Wall Street - Σχεδόν 2% κάτω ο Nasdaq

«Βαρίδι» για την αγορά αποτέλεσε η βουτιά της Broadcom κατά 11,44%. Απώλειες για AMD, Palantir και Micron. Άλμα 9,6% για Lululemon.

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στη Wall Street παρά το θετικό ξεκίνημα, καθώς η μαζική «φυγή» από τις τεχνολογικές μετοχές συνεχίστηκε.

Σε αυτό το κλίμα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έχασε 0,51% στις 48.458 μονάδες, ενώ νωρίτερα είχε σημειώσει νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 48.835,26 μονάδες. Από την άλλη, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500 αποδυναμώθηκε 1,07% στις 6.827 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 1,69% στις 23.195 μονάδες.

Ο δείκτης Russell 2000 των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,4%, αφού ενδοσυνεδριακά ανήλθε σε ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

«Σήμερα είναι μια μέρα όπου η αξία υπερισχύει της ανάπτυξης. Οι επενδυτές είναι σίγουρα νευρικοί όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι εντελώς απαισιόδοξοι, αλλά μάλλον, προσεκτικοί και διστακτικοί», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management.

«Βαρίδι» για την αγορά αποτέλεσε η βουτιά της Broadcom κατά 11,44% παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα κέρδη του δ' τριμήνου και εξέδωσε ισχυρό guidance αναφέροντας ότι οι πωλήσεις από τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να διπλασιαστούν.

Οι πιέσεις στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συνεχίστηκαν με την AMD, την Palantir και την Micron να υποχωρούν κατά 4,81%, 2,12% και 6,7% αντίστοιχα.

Αντίθετα, η μετοχή της Lululemon, αντίθετα, έκανε άλμα 9,6% αφότου η εταιρεία αθλητικής ένδυσης ανακοίνωσε ότι ο CEO της θα αποχωρήσει στα τέλη Ιανουαρίου, καθώς απογοήτευσε με τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια του ενός έτους που βρίσκεται στο τιμόνι της εταιρείας.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρίσκεται χαμηλότερα κατά 1% σχεδόν και ο Nasdaq έχει χάσει σχεδόν 2%. Από την άλλη, ο Dow έχει σημειώσει κέρδη περίπου 1% αυτή την εβδομάδα.

Στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής, περισσότερες μειώσεις επιτοκίων για το 2026 από πολλούς συναδέλφους του προβλέπει ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Σικάγο, Όστιν Γκούλσμπι, παρά το γεγονός πως ήταν ένας από τους δύο αξιωματούχους που διαφώνησαν την Τετάρτη με την απόφαση της Fed να «ρίξει» κατά 25 μονάδες βάσης τα επιτόκια, επειδή ήθελε να περιμένει περισσότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

«Δεν έχω "hawkish" στάση με τα επιτόκια για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Γκούλσμπι την Παρασκευή σε τηλεοπτική συνέντευξη στο CNBC. «Είμαι ένας από τους πιο αισιόδοξους για το πώς μπορούν να μειωθούν τα επιτόκια το επόμενο έτος» τόνισε.

Αντίθετα, η πρόεδρος της Fed της Φιλαδέλφεια, Άννα Πόλσον, υιοθέτησε μια πιο ήπια στάση την Παρασκευή, λέγοντας ότι «ανησυχεί ακόμα λίγο περισσότερο για την αδυναμία της αγοράς εργασίας παρά για τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό». Η Πόλσον θα εναλλάσσεται στον κατάλογο ψηφοφόρων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ τον επόμενο χρόνο, ενώ οι Γκούλσμπι και Σμιντ θα αποχωρήσουν.